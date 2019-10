Verkehrsminister Scheuer : Im Porsche durch die Politik

Andreas Scheuer am Mittwoch in Berlin Bild: EPA

Andreas Scheuer hat ein Talent. Er kann wunderbar Anekdoten erzählen. Etwa von nächtlichen Koalitionsverhandlungen. Wenn Scheuer in nicht übertriebenem bayerischen Tonfall beschreibt, wie der neben ihm sitzende Horst Seehofer sich majestätisch vom Verhandlungstisch erhebt, langsam um diesen herumschreitet, alle Augen ihm erwartungsvoll folgen, weil etwas Wichtiges geschehen könnte, Seehofer dann aber nur zu einem Obstteller stolziert und sich eine Mandarine greift, dann schießt dem Zuhörer der Gedanke durch den Kopf: Der Scheuer Andi, wie er gern genannt wird, könnte als Kabarettist Erfolge feiern. Das Publikum würde sich bestens amüsieren.

Am Dienstag um 17 Uhr trat im Bundesverkehrsministerium an der Invalidenstraße in Berlin aber nicht der Scheuer Andi ans Mikrofon, sondern ein unter erheblichem Druck stehender Verkehrsminister. Zwar hatten die Bundestagsfraktionen der Oppositionsparteien FDP, Linke und Grüne zu diesem Zeitpunkt noch nicht beschlossen und verkündet, dass sie einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu Scheuers Umgang mit der Pkw-Maut einsetzen wollten. Aber das war nur eine Frage der Zeit, tatsächlich kamen die ersten Meldungen über den Beschluss schon kurz nach Scheuers Auftritt. Der Minister wollte offenbar nicht als jemand erscheinen, der defensiv reagiert, sondern – wie es Sicherheitsfachleute sagen – vor der Lage sein.

In der Lage ist er auf jeden Fall, mehr und mehr wird sie zu einer Schieflage für den CSU-Mann. Es ist ernst. Scheuer formulierte am Dienstag seinen Kommentar zu dem Untersuchungsausschuss nicht frei, sondern schaute immer wieder auf den vorbereiteten Text. Immerhin ließ er drei Fragen zu, die er frei beantwortete. Während er sprach, verschickten Grüne, Linke und FDP – was selten geschieht – eine gemeinsame Pressemitteilung. In dieser wurde behauptet, der Minister habe den Bundestag belogen, was auch für Oppositionsparteien ein heftiger Vorwurf ist. Scheuer hielt dagegen. Er habe sich im Zusammenhang mit der Maut nichts vorzuwerfen, habe stets volle Transparenz gewährleistet. Er äußerte die Vermutung, dass im Untersuchungsausschuss am Ende nicht mehr herauskommen werde, als von ihm und seinem Haus ohnehin schon veröffentlicht worden sei. Er versicherte, wie gerne er das Amt des Verkehrsministers ausübe und was er noch alles vorhabe. „Alles Megaprojekte, alle in Arbeit“, nur das eine sei nun leider gescheitert. Die Pkw-Maut. Als er auf Rücktrittsforderungen angesprochen wurde, blitzte kurz doch das schelmische Wesen des Scheuer Andi durch. Das wären ja keine guten Oppositionspolitiker, die seinen Rücktritt nicht fordern würden, scherzte er.

Andreas Scheuer hat sich die Sache mit der Pkw-Maut, die Ausländer in Deutschland bezahlen sollten, die aber deutsche Autofahrer nicht hätte belasten dürfen, nicht ausgedacht. Das war im Wahlkampf 2013 der damalige CSU-Vorsitzende Horst Seehofer, der damit zumindest nicht nur ein verkehrspolitisches Signal setzen, sondern auch gegen Ausländer sticheln wollte. Doch kurz nach der Wahl landete die Sache mit der Maut auch auf Scheuers Schreibtisch. Denn im Dezember 2013 wählte seine Partei ihn zu ihrem Generalsekretär. Er konnte nicht anders, als das Prestigeprojekt seines Chefs mitzutragen.

Parteifreund Peter Ramsauer hatte 2013 in seiner noch verbleibenden Zeit als Verkehrsminister das politisch sehr heiße Eisen, das Kanzlerin Merkel gar nicht mochte, im Wesentlichen durch Nicht-Bearbeitung bearbeitet. Er durfte sein Amt nach der Wahl 2013 nicht behalten, Seehofer machte seinen Getreuen Alexander Dobrindt zum neuen Ressortchef. Dobrindt kämpfte wie ein Löwe für die Maut und boxte sie gegen politische und rechtliche Widerstände durch. Doch vor der Einführung ließ er sich zum Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe wählen. Nachfolger auf dem Ministersessel wurde Scheuer.