F.A.Z. exklusiv : Die Mission des Gerhard Schröder

Die SPD will den Altkanzler rauswerfen, aber Schröder lässt sich nicht beirren. Er hat einen Friedensplan für den Ukrainekrieg und hält an seiner Freundschaft zu Wladimir Putin fest. Zu Besuch bei Gerhard Schröder.

Gerhard Schröder war auf einer Friedensmission. Zumindest war er dieser Meinung. Er hatte gerade gut zwei Stunden im Dolmabahce-Palast in Istanbul mit Rustem Umerow gesprochen, einem ukrainischen Oppositionspolitiker und Vertreter der Krimtataren. Der hatte Schröder „herzliche Grüße“ von Präsident Wolodymyr Selenskyj ausgerichtet.

Mona Jaeger Stellvertretende verantwortliche Redakteurin für Nachrichten und Politik Online. Folgen Ich folge



Er und die ukrainische Regierung würden es äußerst wertschätzen, dass Schröder bereit sei, mit Russlands Präsident Wladimir Putin zu sprechen, um zumindest einen Waffenstillstand zu ermöglichen. Es war der 7. März. Der zwölfte Tag des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine.

Schröder hatte Umerow gleich gesagt, dass er nicht wisse, ob Putin ihn überhaupt empfangen würde. Aber er wolle es ver­suchen. Gerhard Schröder und seine Frau Soyeon Schröder-Kim, die ihn auf dieser Reise begleitet hat, fuhren zurück zum Istanbuler Flughafen. Schröder rief noch aus dem Auto eine Person an, die nah an Putin ist. Er erklärte die Situation. Dass er mit der ukrainischen Seite gesprochen ha­be. Es drei Punkte gebe, die er Putin gern darlegen würde. Zehn Minuten vergingen. Dann die Antwort: Ja, Putin würde Schröder in Moskau empfangen.

Schröders Reise ist genau protokolliert

Niemand in der SPD oder der Bundesregierung war vorab informiert worden. In Deutschland war man irritiert, dass Schröder nun bilateral mit Putin verhandeln wolle. Immerhin war beim SPD-Un­terbezirk Hannover schon der erste An­trag auf den Parteiausschluss von Schröder eingegangen, er bezieht sich auf die Energiejobs des Altkanzlers. SPD-Chef Lars Klingbeil, früher mal ein Freund Schröders, hatte nach Bekanntwerden der Reise noch versucht, ein bisschen was zu retten. Alles, was zu einer Verständigung beitragen könne, sei willkommen, sagte er.

Schröders Reise ist genau protokolliert. Marc Walder, der Vorstandsvorsitzende des Schweizer Medienunternehmens Ringier, hat alles notiert. Ihn hatte am 4. März der ukrainische Politiker Pawlo Rjabikin angerufen. Laut Protokoll hatte er dringend um einen Kontakt zu Gerhard Schröder gebeten, um ihm die Sicht der ukrainischen Seite darlegen zu können.

Das Protokoll, inklusive eines Ter­minplans, liegt der F.A.Z. vor. Es gibt allerdings ausschließlich Schröders Sichtweise wieder. Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, hat im An­schluss mehrfach gesagt, dass das Treffen Schröders mit Putin nicht auf Wunsch der Ukraine zustande gekommen sei.

Einen Tag blieb das Ehepaar Schröder in Istanbul. Dann, am 9. März, holte ein Flugzeug aus Moskau die beiden ab. Um 21.45 Uhr landeten die Schröders in Moskau, sie übernachteten im Hotel Baltschug Kempinski. Am nächsten Abend sollte Schröder in den Kreml fahren. Zum Vieraugengespräch mit Putin.

War Schröder auf einer Friedensmission unterwegs – oder auf einer Zerstörungsmission? Nicht zum ersten Mal stellt sich für die SPD diese Frage: Als er sich robust bis rabiat die Kanzlerkandidatur der SPD sicherte und mit Brioni-Anzug und Basta regierte. Schröder galt gerade zu Anfang seiner Kanzlerschaft als Genosse der Bosse, was viele in der Partei störte. Dann verordnete er dem Land harte Arbeitsmarktreformen.

Viele in der SPD machten ihren eins­tigen Kanzler für den dann folgenden Niedergang der Partei verantwortlich. Schröder wandte sich von der SPD ab und stieg in Putins Energiereich auf. Ge­­nauso kompromisslos, wie er zuvor Kanzler gewesen war. Schröder ist sich treu geblieben, das kann man sagen. Darauf ist er stolz. Für viele andere ist das aber ein großes Problem.