Verhältnis zu Laschet : Der engagierte Markus Söder

Zum Auftakt der „Stadiontour“ der CSU nimmt deren Vorsitzender Markus Söder Bezug auf die Debatte in der Union und außerhalb, ob er im Wahlkampf eher ein Antreiber und Wachrüttler sei – so sieht er es selbst – oder ein Sabotierer (dazu tendiert Friedrich Merz). Wörtlich sagt Söder in Unterschleißheim nördlich von München: „Ich weiß, dann gibt es wieder welche, die werfen mir vor, der Markus Söder, der tritt so engagiert auf.“

Tatsächlich ist das gerade nicht der Vorwurf. Was maßgebliche Leute in der CDU viel eher stört, ist, dass Söder auf Ironie gegenüber der CDU und dem gemeinsamen Kanzlerkandidaten Armin Laschet auch jetzt nicht verzichtet, da es angesichts der schlechten Umfragewerte um absolute Affirmation gehen müsste. Ironie hingegen wohnt immer eine gewisse Relativierung ihres Gegenstands inne, und sie signalisiert, dass der, der sie benutzt, sich in der überlegenen Position wähnt.