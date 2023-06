Der Verfassungsschutz nimmt unter Extremisten in Deutschland einen starken Hang zur Gewalt wahr. Das geht aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht über das vorige Jahr hervor, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Laut dem Bericht stieg die Anzahl der Menschen, die dem rechtsextremistischen Spektrum zugeordnet werden, 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rund 14,5 Prozent auf 38.800 Rechtsextremisten an.

Einer der Gründe für den starken Anstieg ist, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz erstmals Angehörige der AfD, die als Verdachtsfall beobachtet wird, hinzurechnet. Die Einstufung als Verdachtsfall hatte das Kölner Verwaltungsgericht im März 2022 bestätigt. Die AfD legte Berufung ein. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Zur Erklärung heißt es im Verfassungsschutzbericht: „Angesichts der weiterhin bestehenden inhaltlichen Heterogenität innerhalb der Partei können allerdings nicht alle Parteimitglieder als Anhänger der extremistischen Strömungen betrachtet werden.“ Das Bundesamt schätzt, dass 10.200 Mitglieder der AfD und ihrer Parteijugend (Junge Alternative) diesen Strömungen zuzurechnen sind.

Zahl gewaltbereiter Extremisten gestiegen

Der Verfassungsschutz hatte 2021 den neuen Phänomenbereich „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ definiert. Der Entschluss, diese neue Kategorie zu etablieren, war damals auch eine Folge der Aktionen radikaler Gegner der staatlichen Anti-Corona-Maßnahmen. Jetzt legte der Verfassungsschutz erstmals Zahlen dazu vor. Der Inlandsgeheimdienst sieht hier ein Potential von rund 1400 Menschen bundesweit. Etwa 280 Menschen aus diesem Spektrum werden als gewaltorientiert eingestuft.

Das linksextremistische Personenpotenzial stieg laut Verfassungsschutz im vergangenen Jahr um 5,2 Prozent auf 36.500 Menschen an. Mehr als jeder vierte Linksextremist wird als gewaltorientiert angesehen. Unter den fast 40.000 Rechtsextremisten ist der Anteil der Gewaltorientierten noch etwas höher – 14.000 Rechtsextremisten werden so eingeschätzt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) nannte im Vorwort des Verfassungsschutzberichts den Rechtsextremismus „unverändert die größte extremistische Bedrohung für unser demokratisches Gemeinwesen“.

Verfassungsschutz rechnet mit aggressiverer russischer Spionage

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs rechnet das Bundesamt für Verfassungsschutz mit „aggressiveren Spionageoperationen Russlands“ in Deutschland. Schon im vergangenen Jahr habe der russische Angriffskrieg die Arbeit der deutschen Spionageabwehr bestimmt. In Anbetracht der Sanktionen gegen Russland und der Unterstützung der Ukraine durch Deutschland und andere westliche Staaten hätten russische Nachrichtendienste ein erhöhtes Aufklärungsinteresse, heißt es im Verfassungsschutzbericht. „Zukünftig ist mit klandestineren und aggressiveren Spionageoperationen Russlands sowie von Russland ausgehenden Aktivitäten im Cyberraum zu rechnen.“ Die bisher beobachteten Cyberangriffe seien „regelmäßig auf Informationsbeschaffung ausgerichtet, können aber auch Sabotage zum Ziel haben oder dem Zweck der Einflussnahme dienen“.

„Russlands Krieg gegen die Ukraine bedeutet auch für die innere Sicherheit eine Zeitenwende“, schrieb Faeser im Vorwort des Berichts. „Gerade in Kriegszeiten stützt sich die Führung im Kreml auf die Arbeit der russischen Nachrichtendienste.“

China, der Iran und die Türkei „Hauptakteure“ in Deutschland

Neben Russland seien China, der Iran und die Türkei die „Hauptakteure" von gegen Deutschland gerichteter Spionage. Faeser ordnete darüber hinaus auch Nordkorea in die Gruppe der Länder ein, die in Deutschland „massiv geheimdienstlich tätig sind“. In Deutschland nutze China für die Umsetzung seiner ambitionierten Industriepolitik „Spionage in Wirtschaft und Wissenschaft“. Auch „Erkenntnisse zu Struktur, Bewaffnung und Ausbildung der Bundeswehr“ stünden „auf der Agenda chinesischer Dienste, ebenso wie die Beschaffung moderner Waffentechnik aus der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie“. Auch im Jahr 2022 hätten demnach mutmaßlich staatliche oder staatlich gesteuerte chinesische Akteure gezielt Cyberangriffe auf Unternehmen, Behörden und Privatpersonen sowie auch gegen politische Institutionen verübt.

Im Falle Irans stelle die Bekämpfung oppositioneller Gruppierungen und Einzelpersonen „den Schwerpunkt iranischer nachrichtendienstlicher Aktivitäten dar“. Ähnlich ist es bei der Türkei: „Türkische Nachrichtendienste spähen in Deutschland Vereinigungen und Einzelpersonen aus, die tatsächlich oder mutmaßlich in Opposition zur türkischen Regierung stehen.“ Nordkorea zielt laut dem Bericht mit weltweiten Cyber-Aktionen vor allem auf Wirtschaftsspionage und den Finanzsektor.