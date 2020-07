Aktualisiert am

Verfassungsschutz will zählen : Wie viele Rechtsextreme gibt es im öffentlichen Dienst?

Das erste „Lagebild“ soll sich den Sicherheitsbehörden widmen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Die Kriterien sind nicht eindeutig – und kein Bundesland will vorne liegen.

Will ein klares Lagebild: Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang Bild: dpa

Kalendarisch endet der Sommer am 22.September um 15.31 Uhr. Bis dahin will Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang ein Lagebild über den Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern präsentieren. Folgen soll eine Aufstellung der Fälle im gesamten öffentlichen Dienst.

Auf einer außerplanmäßigen Innenministerkonferenz im vergangenen Herbst nach dem extremistischen Anschlag von Halle wurde dieses Vorhaben verabredet. Am Montag bei der öffentlichen Anhörung im Parlamentarischen Kontrollgremium beteuerte Haldenwang, dass die überwältigende Mehrheit der deutschen Beamten mit beiden Beinen fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehe.