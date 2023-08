Klimaaktivistengruppe : Polizistin hält als Letzte-Generation-Aktivistin Vortrag vor Kollegen

In ihrer Freizeit sei die Beamtin ehrenamtlich in der Klimaaktivistengruppe aktiv gewesen. Als Mitglied dieser habe sie einen Vortrag an Polizei-Hochschule in Nordrhein-Westfalen gegeben.