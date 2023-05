Der Verfassungsschutz beobachtet eine weitere Radikalisierung der AfD. „Der Kurs dort steht nach Rechtsaußen“, sagte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang während eines Symposiums am Montag in Berlin. „In der gründlichen Beobachtung des Verdachtsfalls Alternative für Deutschland als Gesamtpartei werden wir zu einem geeigneten Zeitpunkt zu einer neuen Bewertung kommen müssen.“ Man müsse jeden Verdacht prüfen, „dass auch in Parlamenten und damit im Blutkreislauf der Demokratie ex­tremistische Bestrebungen Platz nehmen könnten“.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge



Die Behörde hatte die AfD im März 2021 als Verdachtsfall eingestuft. Voraussetzung dafür sind gewichtige Anhaltspunkte, dass es sich bei der Partei um eine extremistische Strömung handelt. Im März 2022 billigte das Verwaltungsgericht Köln diese Einstufung.

Ende April dieses Jahres erklärte das Bundesamt für Verfassungsschutz dann die Jugendorganisation der AfD, die „Junge Alternative“, zu einer gesichert rechtsextremistischen Bestrebung, ebenso das „Institut für Staatspolitik“ und den Verein „Ein Prozent e.V.“ Deren Ziele seien nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, sagte Haldenwang. „Wir werden nicht müde zu betonen, dass die Brandstifter und Stichwortgeber von Hass, Hetze und Extremismus von uns nach genauer Prüfung auch so benannt werden.“

Haldenwang bezeichnete es als „problematisch“, dass AfD-Bundestagsabgeordnete und deren Mitarbeiter Zugang zu sensiblen Informationen etwa im Geheimdienst- und Sicherheitsbereich haben. Der Bundestag müsse diskutieren, wie „mit erwiesen extremistischen Personen“ im Parlament umzugehen sei. Nötig sei eine stärkere Überprüfung der Mitarbeiter von Abgeordneten. Schwerpunkt des Symposiums war der globale Systemwettstreit zwischen Demokratien und autoritären Regimen wie Russland und China.

Mehr zum Thema 1/

In einem Interview im Morgenmagazin der ARD warf Haldenwang Teilen der AfD vor, russische Desinformation in Deutschland zu verbreiten. Das Ziel sei, die liberale Demokratie zu schwächen. „Indem aus Teilen dieser Partei heraus auch russische Narrative weitergegeben werden, weitergesteuert werden, trägt das dazu bei, dass Rechtsextremismus in Deutschland expandieren kann und auch in diesen Kreisen dann eben Putins Lied gesungen wird.“ Als Beispiel nannte er die Kreml-Darstellung, Russland habe sich durch den Angriff auf die Ukraine gegen den Westen schützen müssen. Es brauche dann „keine russischen Medien mehr, sondern auch deutsche Medien in diesem Umfeld übernehmen dann diese Narrative“.