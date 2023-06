Erstmals führt der Verfassungsschutz die AfD im neuen Jahresbericht als rechtsextremistischen Verdachtsfall auf. In dem Bericht für das Jahr 2022, den Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang am Dienstag in Berlin vorstellten, ist die Rede von einem extremistischen Potential von 10.200 Personen in der AfD. Das ist mehr als ein Drittel der knapp 30.000 Parteimitglieder.

Die Verfassungsschützer beziehen sich in dem Bericht auf die Wahl- und Abstimmungsergebnisse auf dem Parteitag im Juni 2022 im sächsischen Riesa und Äußerungen von Parteifunktionären. Dazu zählt etwa die Aussage eines Funktionärs des formal aufgelösten „Flügels“, der im Juni 2022 davon sprach, dass das Netzwerk um die „Flügel“-Führungsfigur Björn Höcke etwa 30 bis 40 Prozent aller AfD-Mitglieder ausmache.

Im Frühjahr hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz den völkisch-nationalistischen „Flügel“ als gesichert extremistische Bestrebung eingestuft. Angeblich soll er sich aufgelöst haben, wobei es eine förmliche Mitgliedschaft sowieso nie gegeben hat. Der Verfassungsschutz geht im Gegenteil davon aus, dass der Einfluss dieser Gruppierung auf die Gesamtpartei gewachsen ist.

Auch Jugendorganisation im Blick

Die Macht des Flügels spielte auch eine Rolle bei der Einstufung der Gesamtpartei als Verdachtsfall. Dies erfolgte auf Grundlage eines rund 1000 Seiten langen Gutachtens im Februar 2021. Dagegen klagte die AfD, zwischenzeitlich mussten die Verfassungsschützer ihre Beobachtung daher einstellen. Im Urteil vom 8. März 2022 kam das Verwaltungsgericht Köln dann zum Ergebnis, dass es ausreichend tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen gebe.

Die Verfassungsschützer, die die Gesamtpartei seither auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten dürfen, bewerten die Lage ständig neu. Sicherheitskreise stellen sich darauf ein, dass es zu einer Hochstufung der AfD zu einer gesichert extremistischen Vereinigung kommt. Haldenwang hatte bei einem Symposion seiner Behörde im Mai über die AfD gesagt: „Der Kurs dort steht nach Rechtsaußen.“ In der gründlichen Beobachtung des Verdachtsfalls der AfD als Gesamtpartei werde man „zu einem geeigneten Zeitpunkt zu einer neuen Bewertung kommen müssen“. In Thüringen, wo Höcke im Landtag sitzt, wird der dortige Landesverband der AfD bereits seit einem Jahr als extremistisch bewertet.

Zum extremistischen Personenpotenzial der AfD von 10.000 zählen auch Mitglieder der Jungen Alternative (JA), die gleichzeitig AfD-Mitglieder sind. Außerdem schätzt der Verfassungsschutz 200 Mitglieder der Jugendorganisation als rechtsextrem, die nicht Mitglieder der AfD sind.

Die JA hat etwa 2000 Mitglieder. Im April hatten die Verfassungsschützer die Hochstufung der JA zur gesichert extremistischen Bestrebung bekannt gegeben. Der neue Bericht bezieht sich aber auf das Jahr 2022. Im Übrigen hat das Bundesamt auf eine Klage der AfD-Jugend hin eine Stillzusage abgegeben und behandelt die Organisation daher bis zur gerichtlichen Entscheidung als Verdachtsfall.