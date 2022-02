Brandenburgs Verfassungsschutz : Neonazis ziehen verstärkt von West- nach Ostdeutschland

Merkel über Flüchtlingskrise : „Es war ein großes und allgemeines Empfinden in Deutschland“

Eine Frage der Menschenwürde: So erklärt die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Haltung 2015 zur Flüchtlingskrise. Sie wundere sich, „dass das immer wieder so in Frage gestellt wird“.