Urteil aus Karlsruhe : Datenabfragen ja – aber nicht ins Blaue hinein

Aktualisiert am

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Bild: dpa

Der Bund muss schon wieder bei den Regeln zum Zugriff auf persönliche Daten von Telefon- und Internetnutzern nachbessern. Mit einem am Freitag veröffentlichten Beschluss erklärte das Bundesverfassungsgericht mehrere Gesetze, die die manuelle Bestandsdatenauskunft regeln, für verfassungswidrig, da sie die Nutzer in ihrem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und dem durch die Verfassung geschützten Telekommunikationsgeheimnis verletzen. Das Telekommunikationsgesetz (TKG) und die weiteren Vorschriften müssen nun bis spätestens Ende 2021 überarbeitet werden. Bis dahin bleiben die beanstandeten Regelungen in Kraft.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Es ist bereits das zweite Mal, dass die Karlsruher Richter die Regelung zum Zugriff auf Bestandsdaten monieren. Die aktuelle Vorschrift des Paragraphen 113 TKG war nach einem ersten Urteil aus Karlsruhe aus dem Jahr 2012 überarbeitet worden. Über sie können die Sicherheitsbehörden von den Telekommunikationsunternehmen IP-Adressen und sogenannte Bestandsdaten des Anschlussinhabers abfragen, also private Kundendaten wie etwa Name, Geburtsdatum, Rufnummer oder E-Mail-Adresse, aber auch andere zu betrieblichen Zwecken gespeicherte Informationen. Nicht erfasst ist allerdings der Inhalt der Kommunikation oder die sogenannten Verkehrsdaten, aus denen sich die konkrete Nutzung der Dienste ergibt.

Nachdem die alte Vorschrift 2012 für verfassungswidrig erklärt worden war, hatte der Gesetzgeber bereits einen Richtervorbehalt für bestimmte Fälle eingeführt. Doch auch hiergegen hatten die Piraten-Politiker Patrick Breyer und Katharina Nocun geklagt, hinter deren Verfassungsbeschwerde sich knapp 6000 Menschen versammelten – mit Erfolg.

Eingriff möglich, aber unter strengeren Voraussetzungen

Auch die Neuregelung ist den Karlsruher Richtern zu weit gefasst. Auskünfte dürfen bislang ganz allgemein zum Zweck der Gefahrenabwehr oder zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten erfolgen. Diese Abfragen „ins Blaue hinein“ gehen den Karlsruher Richter schlicht zu weit. Dennoch betonen sie, dass die Auskunft über Bestandsdaten grundsätzlich verfassungsrechtlich zulässig ist, wenn der Gesetzgeber die Eingriffsschwelle klar regelt und einen hinreichenden Rechtsgüterschutz sicherstellt.

In ihrem Beschluss gehen die Richter auch auf die Frage des Gefahrenbegriffs ein, der für den Abruf und die Übermittlung der Daten notwendig ist. Grundsätzlich ist im Rahmen der Gefahrenabwehr und nachrichtendienstlicher Tätigkeit eine im Einzelfall vorliegende konkrete Gefahr erforderlich, für die Strafverfolgung reicht ein Anfangsverdacht. Eine weitere Abstufung verlangen die Richter, wenn nicht nur die allgemeinen Kundendaten, sondern auch eine dynamische IP-Adresse abgefragt wird; dann handele es sich um einen schwerer wiegenden Eingriff, der nur dem Schutz von Rechtsgütern „von zumindest hervorgehobenem Gewicht“ dienen dürfe.

Mit einer richtig gefassten gesetzlichen Regelung sind nach dem Beschluss auch Eingriffe möglich, wenn die Gefahr noch nicht „konkret“ ist, schreiben die Richter. Dann müssten allerdings im Gegenzug die Anforderungen insofern erhöht werden, dass der Eingriff nur zum Schutz von Rechtsgütern von beträchtlichem Gewicht erfolgen kann. Diese Voraussetzungen würden von den bisherigen Regelungen weitgehend nicht erfüllt.