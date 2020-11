Verfassungsgerichtspräsident : „Wir befinden uns nicht im Ausnahmezustand“

Aktualisiert am

„Die Grundrechte gelten auch in der Pandemie“, sagt der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth. Die Bekämpfung der Pandemie könne aber Freiheitsbeschränkungen notwendig machen.

Stephan Harbarth, Vorsitzender des Ersten Senats und Präsident des Bundesverfassungsgerichts, im Mai in Karlsruhe Bild: dpa

Herr Präsident, befinden wir uns in einem Ausnahmezustand?

Reinhard Müller Verantwortlicher Redakteur für „Zeitgeschehen“ und F.A.Z. Einspruch, zuständig für „Staat und Recht“. F.A.Z.



Wir sind in einer gesellschaftlich, politisch und rechtlich herausfordernden Situation. In einem Ausnahmezustand im rechtlichen Sinne befinden wir uns nicht. Auch die Bewältigung der Corona-Pandemie vollzieht sich in den Bahnen des Rechts. Dies ist Anspruch und Ausweis des Rechtsstaats. Legislative und Exekutive handeln, und die Judikative korrigiert, wo erforderlich.

Gibt es ausreichende gesetzliche Grundlagen für die Beschränkungen in dieser Lage?

Gefahrenlagen sind sehr unterschiedlich. Deshalb greift die Rechtsordnung im Bereich der Gefahrenabwehr seit jeher auf offene und abstrakte Begriffe zurück. Hierdurch wird die Exekutive in die Lage versetzt, Gefahren wirksam zu begegnen. Wenn die Gefahrenlagen und die zur Gefahrenabwehr geeigneten Maßnahmen deutlicher erkennbar und in ihren Folgen besser abschätzbar werden, muss der Gesetzgeber aber ab einem gewissen Zeitpunkt die Vorgaben präzisieren. Über die Frage, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang er tätig werden muss, lässt sich streiten.