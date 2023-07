Für die AfD geht es in Deutschland, zumal in jüngster Zeit, bergauf. Folgen hat das nicht nur für die etablierten Parteien, sondern auch für die noch extremere Konkurrenz bei der NPD. Die sackte bei den Bundestagswahlen 2017 von 1,3 Prozent auf 0,4 Prozent der Stimmen ab, während die AfD erstmals ein zweistelliges Ergebnis erreichte.

Vier Jahre später erreichte die 1964 gegründete rechtsextreme und in Teilen neonazistische Partei noch 0,1 Prozent. Es sind Verluste, die vor allem finanziell bedeutsam sind, denn für staatliche Zuschüsse brauchen Parteien einen gewissen Erfolg. Bei Bundestags- oder Europawahlen müssen sie mindestens 0,5 Prozent, bei Landtagswahlen ein Prozent der Stimmen erreichen.

Die NPD, die sich Ende Juni in „Die Heimat“ umbenannte, erhält seit 2021 keine staatlichen Mittel mehr. Und trotzdem wird sich in dieser Woche das Bundesverfassungsgericht mit ihrer Finanzierung beschäftigen. An zwei Tagen wird von diesem Dienstag an über die Partei verhandelt – zum zweiten Mal innerhalb von nur sechs Jahren. Nachdem zwei Verbotsverfahren in Karlsruhe scheiterten, geht es Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung nun darum, die Partei dauerhaft von der staatlichen Finanzierung auszuschließen.

Partei profitierte von eigenem Bedeutungsverlust

Nachdem das erste Verbotsverfahren 2003 daran gescheitert war, dass die NPD mit V-Leuten des Verfassungsschutzes durchsetzt war, profitierte die Partei 2017 von ihrem eigenen Bedeutungsverlust. Die Richter stellten damals die Verfassungsfeindlichkeit der NPD fest, die „nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Anhänger die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ anstrebe.

In den Leitsätzen hieß es, die Partei sei mit dem Nationalsozialismus „wesensverwandt“ und ziele „auf eine Ersetzung der bestehenden Verfassungsordnung durch einen an der ethnischen ,Volksgemeinschaft‘ ausgerichteten autoritären ,Nationalstaat‘“. Der Zweite Senat machte aber auch klar: „Das Parteiverbot ist kein Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot.“ Notwendig sei „ein Überschreiten der Schwelle zur Bekämpfung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung“. Ein Umsturz durch die Partei müsse zumindest möglich wirken, so das Verfassungsgericht.

1965 hatten dort noch andere Voraussetzungen geherrscht. Als damals die KPD verboten wurde, hieß es ausdrücklich, eine Partei könne auch dann verboten werden, „wenn nach menschlichem Ermessen keine Aussicht darauf besteht“, dass sie ihre verfassungswidrige Absicht in absehbarer Zukunft verwirklichen könne. Im NPD-Verfahren hob das Verfassungsgericht nun hervor, dass das Parteiverbot die „schärfste und überdies zweischneidige Waffe des demokratischen Rechtsstaats gegen seine organisierten Feinde“ ist. Die insofern strengen Voraussetzungen hielten die Richter nicht für erfüllt. Die NPD sei schlicht zu irrelevant, argumentierten sie, ein Umsturz von ihr nicht zu erwarten. Der Bedeutungsverlust der Partei schritt anschließend noch voran. Inzwischen hat „Die Heimat“ noch etwa 3000 Mitglieder; finanziell steht sie vor dem Ruin.