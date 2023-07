Wähler warten am 26. September 2021 im Stadtteil Prenzlauer Berg in einer langen Schlange vor einem Wahllokal. Bild: dpa

Als am 26. September 2021 gewählt wurde, wurde in Berlin nicht nur der Bundestag bestimmt. Am selben Tag ging es dort auch um das Abgeordnetenhaus, die Bezirksverordnetenversammlung und einen Volksentscheid. Auf Landesebene wurde das Chaos, das dabei entstand, im Februar beseitigt, als die Berliner ihr Abgeordnetenhaus und ihre Bezirksverordnetenversammlung noch einmal wählten.

Die Bundesebene wird in der kommenden Woche das Bundesverfassungsgericht beschäftigen. Dort wird es darum gehen, inwiefern die wüsten Zustände auch die Bundestagswahl beeinflussten – und darum, ob sie dort möglicherweise wiederholt werden muss. Ein Antrag des Bundestags, diesem Verfahren beizutreten, scheiterte nun. Ebenso dessen Befangenheitsantrag gegen Verfassungsrichter Peter Müller.

Die Union ist nach Karlsruhe gezogen

Beschwerdeführer ist in Karlsruhe die Unionsfraktion. Sie richtet sich gegen den Beschluss des Bundestages, der die Bundestagswahl in 431 Berliner Wahlbezirken für ungültig erklärte, die Wahleinsprüche im Übrigen aber verwarf. Einerseits geht der Beschluss aus Sicht von CDU und CSU nicht weit genug, andererseits zu weit. Zu unrecht seien etwa auch Erststimmen für ungültig erklärt worden.

Der Bundestag beantragte, dem Verfahren beizutreten, scheiterte damit aber schon aus formellen Gründen. Einen solchen Beitritt sieht das Gesetz bei Wahlprüfungsbeschwerden nicht vor. Dort entstehe schließlich keine „kontradiktorische Verfahrenssituation“, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss. Es gehe vielmehr um eine „objektive Rechtsklärung“, ähnlich wie bei der Überprüfung von Urteilen unterer Instanzen. Diese würden auch nicht als „eigenständiger Beteiligter“ in die Verfahren der oberen Instanzen einbezogen.

Da der Beitritt scheiterte, musste auch der Befangenheitsantrag scheitern. Anlass dafür waren Äußerungen von Peter Müller im F.A.Z. Einspruch Podcast gewesen. Darin hatte er über die Berliner Zustände unter anderem gesagt: „So was hätte man sich vor einigen Jahrzehnten vorstellen können in irgendeinem diktatorischen, sogenannten Entwicklungsland, aber doch nicht mitten in Europa, mitten in Deutschland.“