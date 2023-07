Über die Pannen bei der Berliner Wahl im September 2021 ist viel geschrieben worden. Und doch wurde das groteske Ausmaß in dieser Woche noch einmal besonders deutlich. Da verhandelte das Bundesverfassungsgericht über die Folgen des Desasters.

Gewählt wurden in Berlin nicht nur der Bundestag, das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen. Den Bürgern lag auch der Volksentscheid zur Enteignung von Immobilienunternehmen vor. Insgesamt sechs Stimmen waren auf fünf Wahlzetteln zu vergeben, was für sich genommen einen gewissen Organisationsaufwand erforderte. Noch dazu fand die Wahl in der Pandemie statt, was die Bezirke zu der Auffassung brachte, dass es jeweils nur zwei Kabinen geben dürfe.