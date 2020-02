Umstrittener Paragraf 217 : Verfassungsgericht kippt Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe

Wenige Kontroversen werden so emotional geführt wie die um die assistierte Sterbehilfe. Am Mittwoch hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sein Urteil verkündet und das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe für verfassungswidrig erklärt. Die Karlsruher Richter entschieden erstmals, dass das Allgemeine Persönlichkeitsrecht ein „Recht auf selbstbestimmtes Sterben“ enthalte. Dieses Recht schließe die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und dabei auch Angebote von Dritten in Anspruch zu nehmen, sagte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle in Karlsruhe. Der neue Strafrechtsparagraf 217 mache das weitgehend unmöglich. Die Verfassungsrichter erklärten ihn deshalb nach Klagen von Kranken, Sterbehelfern und Ärzten für nichtig (Az. 2 BvR 2347/15 u.a.).

Seit Dezember 2015 stellt der Paragraf 217 Sterbehilfe als Dienstleistung unter Strafe. Es drohen Geldstrafen oder bis zu drei Jahre Haft. Als Reaktion auf zunehmende Aktivitäten von Sterbehilfevereinen hatte der Bundestag die Regelung unter Aufhebung des Fraktionszwangs beschlossen. Seitdem ist die eigentlich straflose Beihilfe zum Suizid verboten, wenn sie „geschäftsmäßig“ erfolgt. Auf ein Profitinteresse kommt es dabei nicht an. Als geschäftsmäßig wird im juristischen Sinn Hilfe angesehen, die auf Wiederholung angelegt ist. Straffreiheit sieht der Paragraf nur für Angehörige und „Nahestehende“ vor, die beim Suizid unterstützen.

Der Gesetzgeber wollte mit dem Paragrafen verhindern, dass Suizidhilfe-Vereine wie Sterbehilfe Deutschland oder Dignitas aus der Schweiz ihre Angebote für zahlende Mitglieder ausweiten und gesellschaftsfähig werden. Niemand sollte sich unter Druck gesetzt fühlen, seinem Leben ein Ende zu setzen.

Professionelle Sterbehelfer hatten ihre Aktivitäten in Deutschland seitdem weitgehend eingestellt, aber in Karlsruhe gegen das Verbot geklagt – genauso wie mehrere schwerkranke Menschen, die ihre Dienste in Anspruch nehmen möchten. Sie begründeten ihre Klage damit, dass das Verbot unverhältnismäßig in den Kernbereich personaler Selbstbestimmung eingreife. Aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht leiteten sie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben ab.

Mehr zum Thema 1/

Hinter anderen Verfassungsbeschwerden standen Ärzte, die befürchteten, sich bei der palliativmedizinischen Behandlung todkranker Menschen strafbar zu machen. Der unbestimmte Begriff der „Geschäftsmäßigkeit“ stelle nicht sicher, dass bisher straffreie Formen der Sterbehilfe erlaubt blieben; auch die Grenzen erlaubter Palliativmedizin seien unklar geworden. Manche Ärzte wünschten sich auch die Freiheit, Patienten in bestimmten Fällen ein tödliches Medikament zur Verfügung stellen zu dürfen. Im vergangenen April hatte sich das Bundesverfassungsgericht erstmals eingehend mit der Sterbehilfe befasst. Entsprechend groß waren nun die Erwartungen an die Entscheidung des höchsten Gerichts.

Aktive Sterbehilfe – also die Tötung auf Verlangen, zum Beispiel durch eine Spritze – ist und bleibt in Deutschland verboten. Bei der assistierten Sterbehilfe wird das tödliche Medikament nur zur Verfügung gestellt, der Patient nimmt es aber selbst ein.