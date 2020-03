Verfassungsfeindlicher „Flügel“ : AfD extrem

Björn Höcke, Spitzenkandidat der AfD bei der Landtagswahl in Thüringen, lässt sich am 27. Oktober 2019 bei der Wahlparty der AfD von seinen Anhängern feiern. Bild: dpa

Nennen wir ihn Otto. Otto ist der Schulfreund, den jeder haben könnte, ein Mann, der gern Zoten reißt. Wenn Otto einmal einen politisch unkorrekten Witz macht, lachen seine Freunde mit. Sie wissen doch, dass er nur Spaß macht. Wenn Otto dieselbe Sorte von Witz zwei-, drei-, viermal macht, sagt der Erste: Komm, Otto, jetzt lass es mal gut sein mit den Asylbewerbern, den Muslimen, den Frauen und den Schwulen.

Wenn Otto dann nicht aufhört, sondern immer wieder hässliche Pointen setzt; wenn er Zeitungsartikel herumschickt, die alle die gleichen Vorurteile belegen sollen; wenn er überhaupt völlig besessen scheint von der einen Idee, dann wird Otto in seinem Freundeskreis zu einem Beobachtungsfall. Dann verfliegt die Ambivalenz, hinter der er sich verstecken wollte. Die Möglichkeit, dass es doch nur ein Witz war, ein Artikel, ein Spruch, ein Missverständnis. Dann wird bei Otto ein Weltbild sichtbar.

So war es mit dem extremistischen „Flügel“ der AfD. Verfassungsschützer nennen das Verdichtung. Keine Vereinigung wird wegen den Ausfällen einzelner Irrer verfolgt. Ein Versprecher, eine Andeutung oder ein falsches Argument machen niemanden zum Extremisten.

Lange wurde über Ausfälle diskutiert

Wer ganz penibel ist, hört im Familienkreis, in der Bürokantine oder im Bahnabteil ständig Meinungen, die nicht mit unserer Verfassungsordnung vereinbar sind. Diese Leute sind aber keine Extremisten, sie spinnen nur vor sich hin. Verfassungsfeindlichkeit ist eine Eigenschaft, die erst viele Male offenbart werden muss, bevor sie als gesichert gelten kann.

Beim „Flügel“ steht das Urteil nun fest. Der Verfassungsschutz hat es diese Woche gefällt, nach einer mehr als ein Jahr dauernden Prüfung. Auch die Öffentlichkeit hat sich ihr Urteil über den AfD-„Flügel“ nie so leicht gemacht, wie es die Partei gern behauptet. Sieben Jahre lang wurde über die Ausfälle radikaler AfD-Vertreter diskutiert, auf allen Kanälen, mit großer Sorge. Die „Flügel“-Leute standen nur grienend daneben und verteidigten sich mit Haarspaltereien.

Irgendwann ist es gut. Nach einer so umfassenden Prüfung sind die Dinge geklärt. Dann verärgern die Provokationen der AfD nur noch und langweilen zugleich. Vor zwei Wochen hat der Thüringer Björn Höcke eine „Klarstellung“ veröffentlicht. Er listete 35 Zitate auf, die der Verfassungsschutz moniert hatte, und erklärte, warum es sich um 35 Missverständnisse gehandelt habe.

Vor Jahren hätte noch das Bedürfnis bestanden, jedes dieser Argumente einzeln zu betrachten. Zum Beispiel, ob Höckes Forderung nach einer „De-Islamisierung“ von Deutschland auch so gemeint sein könnte, dass er die Religionsfreiheit eigentlich schützen will. Wer will und wer braucht das heute noch? Die Menschen wissen nun, wer Björn Höcke ist. Er ist ein Rechtsextremist.

Früher war die Lieblingsfloskel von AfD-Politikern, ihre Partei sei nicht rechts. Sie sei einfach die Partei des gesunden Menschenverstands. Wer kann das heute noch hören? Das Märchen ist auserzählt.

Ausreden verfangen nicht mehr

„Flügel“-Leute hetzen gegen ethnische und religiöse Minderheiten. Sie hassen Muslime. Sie sind grausam in ihrem Denken und würden nicht zögern, grausam zu sein in ihrem Tun, wenn sie die Macht dazu hätten. Sie missachten die Menschenwürde.

Jahrelang wurde über AfD-Politiker gesprochen wie über Figuren aus einem Entwicklungsroman. Mancher Karosakkoträger war über die Eurokritik unter Rechtsradikale geraten und wirkte, als habe er sich verlaufen. Der Otto ist doch kein Nazi, hieß es dann.

Diese Ausrede verfängt nicht mehr. Teile der AfD sind auf dem Niveau der NPD angekommen. Sie wollen den liberalen, pluralistischen Rechtsstaat beseitigen. Mit ihnen muss nicht mehr geredet werden, um sie kennenzulernen. Es geht nur noch darum, sie an ihrem Vorhaben zu hindern.