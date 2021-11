Corona-Auflagen : Bundesnotbremse war verfassungsgemäß

Der Bund durfte in der dritten Pandemie-Welle im Frühjahr über die sogenannte Corona-Notbremse Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen verhängen. Die Maßnahmen hätten in erheblicher Weise in verschiedene Grundrechte eingegriffen, seien aber „in der äußersten Gefahrenlage der Pandemie“ mit dem Grundgesetz vereinbar gewesen, teilte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Dienstag mit.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit dieser Entscheidung laut der Pressemitteilung auch erstmals ein Recht der Kinder und Jugendlichen gegenüber dem Staat auf schulische Bildung anerkannt. In dieses Recht griffen die seit Beginn der Pandemie in Deutschland erfolgten Schulschließungen in schwerwiegender Weise ein, wie die in den sachkundigen Stellungnahmen dargelegten tatsächlichen Folgen dieser Maßnahmen deutlich zeigen.

Begrenzte Schulschließungen

Dafür, dass der Gesetzgeber in dieser Situation den Schülerinnen und Schülern den Wegfall von Unterricht in der Schule trotz der damit verbundenen schwerwiegenden Belastungen zumuten konnte, waren laut der Pressemitteilung unter anderem folgende Faktoren von Bedeutung: Zu vollständigen Schulschließungen kam es nicht bereits bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100, sondern erst bei einem weit höheren Wert von 165. Die Länder waren verfassungsrechtlich verpflichtet, wegfallenden Präsenzunterricht auch während der „Bundesnotbremse“ nach Möglichkeit durch Distanzunterricht zu ersetzen. Und die Schulschließungen waren auf einen kurzen Zeitraum von gut zwei Monaten befristet.

Die vom 23. April bis Ende Juni 2021 geltende gesetzliche Bundesnotbremse sah coronabedingte Einschränkungen bei einer Inzidenz von über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen vor. Viele Bürgerinnen und Bürger sahen darin einen unzulässigen Eingriff in ihre Grundrechte. Bis Ende Juli hatten sich 8572 Menschen in Verfassungsbeschwerden sowie Eilanträgen an das Verfassungsgericht gewandt.

Bereits Ende Mai wiesen die Verfassungsrichter in einem Eilbeschluss zahlreiche Anträge auf Stopp der Bundesnotbremse ab. Geklagt hatte unter anderem die FDP, die an der künftigen Ampel-Regierung beteiligt werden soll. Die Beschränkungen dienten dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung und damit einem „legitimen Zweck“, urteilten die Richter damals.