Bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat sich in den vergangenen Jahren viel getan: Ein erster Meilenstein war im Jahr 2007 die Einführung des einkommensabhängigen Elterngeldes. Im Jahr 2013 folgte der Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung ab dem zweiten Lebensjahr in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Während zuvor in weiten Teilen Deutschlands nur wenige Betreuungsplätze für unter Dreijährige vorhanden waren, hat mittlerweile mehr als jedes dritte Kind einen Platz in einer Kita oder bei einer Tagesmutter. Gleichzeitig haben Ganztagsangebote für Grundschulkinder vielerorts deutlich zugenommen.

Und waren es vor 16 Jahren noch beinahe ausschließlich Frauen, die nach der Geburt eine Auszeit von der Erwerbsarbeit genommen haben, so hat sich der Anteil der Väter, die Elternzeit nehmen, nach der Einführung des Elterngeldes von vormals 3 Prozent im Jahr 2006 auf heute 43 Prozent mehr als verzehnfacht. Gleichzeitig sind immer mehr Frauen und Mütter erwerbstätig – die Frauenerwerbsquote Deutschlands ist mittlerweile eine der höchsten in der Europäischen Union.