Verdi kämpfte am Freitag gleich doppelt: Mit Warnstreiks im Nahverkehr und als Teil des globalen „Klimastreiks“ mit Fridays for Future.

Teilnehmer der Demonstration von Fridays for Future in Frankfurt Bild: Lucas Bäuml

Millionen Demonstranten bringt Fridays for Future in Deutschland nicht mehr auf die Straße – um den eigenen Forderungen Nachdruck zu verschaffen, suchen die Klimaaktivisten daher Unterstützer für ihre „Klimastreiks“. Die heißen so, weil ursprünglich Schüler und Studenten an Freitagen auf die Straße statt in die Schule und Universität gingen. Später schlossen sich auch einige Arbeitnehmer an. Doch die Pandemie hat der Bewegung einen Dämpfer verpasst, der Krieg gegen die Ukraine erschwert das Ringen um öffentliche Wahrnehmung zusätzlich.

Lukas Fuhr Redakteur in der Politik.

Für ihren „Klimastreik“ am Freitag haben die Aktivisten daher ein Bündnis mit der streikerfahrenen Gewerkschaft Verdi geschlossen. Die Dienstleistungsgewerkschaft unterstützte einen gemeinsamen Aktionstag mit deutschlandweit 240 Protestaktionen – in Visselhövede in Niedersachsen wie in Memmingen in Bayern, in fast allen deutschen Großstädten ebenso. Zehntausende folgten dem Aufruf.

Gemeinsam wollten Fridays for Future und Verdi besonders auf einen Bereich hinweisen, in dem Deutschland den Klimazielen der Bundesregierung besonders hinterherhinkt: den Verkehr. Um das zu ändern, müsse die Regierung in Bus und Bahn investieren, eine „radikale Kehrtwende“ sei notwendig, hatte die Klimaaktivistin Annika Rittmann bereits vorab erklärt.

Schon vor zwei Jahren Grundlagen gelegt

Im Aufruf zum Klimastreik am Freitag wurden aber auch „bessere Arbeitsbedingungen“ für die im Verkehrsbereich Beschäftigten gefordert. Dafür tritt Verdi grundsätzlich ein – gerade besonders im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes. Mit Warnstreiks in mehreren Bundesländern wollte die Gewerkschaft am Freitag Druck auf die kommunalen Arbeitgeber machen – mit Erfolg: In Baden-Württemberg beispielsweise fuhr in größeren Städten kaum ein Bus oder eine Bahn. Der Verdi-Landesbezirk meldete eine größere Beteiligung am Warnstreik als in den vergangenen Jahren. Auch in Teilen Nordrhein-Westfalens, in Sachsen, Hessen, Bayern und weiteren Bundesländern fielen Fahrten aus.

Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, kritisierte den gemeinsamen Aktionstag von Fridays for Future und Verdi. Eine „gefährliche Grenzüberschreitung“ sei das – Streiks seien zulässig, um einen Tarifabschluss zu erreichen. „Wer aber Arbeitskämpfe und allgemeinpolitische Ziele miteinander vermischt, gerät schnell auf ein Spielfeld jenseits unserer Tarifautonomie“, kritisierte Kampeter. Ähnlich äußerte sich der CSU-Politiker Stephan Stracke, der im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales sitzt. Verdi beschädige das Streikrecht, wenn die Gewerkschaft Warnstreik und Demonstrationen mit Fridays for Future vermische.

Verdi-Chef Frank Werneke sagte der F.A.Z., der „ökologische Wandel der Gesellschaft“ sei nur zusammen mit sozialem Wandel zu denken. „Bei der Mobilität und dem Öffentlichen Nahverkehr sind diese beiden Themen eng verbunden.“ Dabei sei man sich einig mit Fridays for Future. „Die Rechtmäßigkeit unserer Streiks infrage zu stellen und zu skandalisieren, ist an den Haaren herbeigezogen und reine Propaganda“, sagte Werneke.

Fridays for Future wiederum erinnerte daran, dass der „Klimastreik“ kein deutscher Alleingang, sondern eine globale Aktion sei, die sich nun mal nicht nach den Terminen eines hiesigen Warnstreiks richte. Ganz neu ist die Zusammenarbeit von Verdi und Fridays for Future ohnehin nicht. Schon vor zwei Jahren hatten beide mit einem gemeinsamen Dialogpapier die Grundlage für eine Zusammenarbeit gelegt.