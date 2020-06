Aktualisiert am

Verdachtsfall AfD in Potsdam

Verdachtsfall AfD in Potsdam :

Verdachtsfall AfD in Potsdam : „Der Flügel ist der ganze Vogel“

Warum der brandenburgische Verfassungsschutz nun den gesamten AfD-Verband als Verdachtsfall betrachtet – und was das mit dem Einfluss von Andreas Kalbitz in der Landespartei zu tun hat.

Eigentlich ausgeschlossen: Andreas Kalbitz am Wochenende auf einer AfD-Veranstaltung im sächsischen Sebnitz Bild: dpa

Michael Stübgen hielt sich am Montag nicht lange mit Vorreden auf. Die Brandenburger AfD habe sich seit ihrer Gründung stetig radikalisiert, sagte der Innenminister von der CDU. Sie werde mittlerweile von Bestrebungen dominiert, die eindeutig gegen die freiheitliche Grundordnung gerichtet seien. Der Landesverband der AfD, durch seinen langjährigen Chef Andreas Kalbitz geprägt, verfolge ein „ethnokulturelles Volksbild“, das Menschen anderer Religion und Herkunft verächtlich mache. Bestimmend für die AfD in Brandenburg sei das Gedankengut des völkisch-nationalen „Flügels“. Und dass der Bundesvorstand der AfD diese Strömung aufgelöst habe, mache in Wirklichkeit keinen Unterschied aus. „In der Brandenburger AfD ist der Flügel längst der ganze Vogel“, sagte Stübgen, der von einer „vermeintlichen Auflösung“ der extremistischen Strömung sprach.

Während im Bundesvorstand der AfD zumindest darüber diskutiert werde, welchen Weg die AfD gehen soll, ob sie eine völkisch-rechtsextremistische oder eine nationalkonservative Partei sein wolle, habe der Brandenburger Landesverband längst den extremen Kurs eingeschlagen. Zwar beobachte man die „Causa Kalbitz“, also die Annullierung der Mitgliedschaft des früheren AfD-Chefs, genau, doch habe sie für die Entscheidung, die lange gereift sei, keine entscheidende Rolle gespielt. Der Verfassungsschutz habe die Pflicht, „das Licht einzuschalten, damit alle sehen, was sich in den dunklen Ecken tut“, sagte Stübgen. Das habe der Verfassungsschutz nun mit Blick auf die AfD getan.