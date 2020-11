Sexueller Missbrauch : Verantwortliche im Bistum Aachen schützten Täter

Ein Priester, der in den sechziger Jahren als Kaplan gegenüber Minderjährigen sexuell übergriffig geworden war und nach seiner Abschiebung in die Militärseelsorge homosexuelle Kontakte mit einem Rekruten unterhielt, war Mitte der achtziger Jahre wieder als Seelsorger in einer Pfarrei im Bistum Aachen eingesetzt worden. Es kam, wie es kommen musste. Abermals verging er sich an Kindern, diesmal wurde er zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt, die er vollumfänglich verbüßen musste.

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart“. F.A.Z.

Bemerkenswert an diesem Fall, der am Donnerstag anlässlich der Vorstellung eines Gutachtens der Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl über sexuellen Missbrauch im Bistum Aachen zum Schutz der Betroffenen in vollständig anonymisierter Form geschildert wurde, war nach dem Urteil der Juristen nicht die Versetzungspraxis. Auch in dieser Hinsicht unterschieden sich die Verhältnisse im Bistum Aachen wohl nicht von denen, wie sie überall in Deutschland noch lange an der Tagesordnung waren.

Nein, Bischof Klaus Hemmerle, der es dem Priester nach der Rückkehr aus der Militärseelsorge ermöglicht hatte, wieder direkten Kontakt mit Kindern und Jugendlichen aufzunehmen, stellte sich bald nach dem Bekanntwerden der neuerlichen Untaten dem betroffenen Personenkreis für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Hemmerle war es auch, der den Opfern und ihren Familien persönlich Hilfe zusagte und Therapieangebote unterbreitete. „Hierfür“, so heißt es in dem Gutachten, „sei er, so die glaubhafte Aussage eines Zeitzeugen, sodann bistumsintern kritisiert worden.“

Akten mit auffälligen Lücken

Man mag es sich nicht ausmalen, wie vielen Kindern und Jugendlichen im Bistum Aachen Leid erspart worden wäre, wäre Hemmerle nicht im Dezember 1994 im Alter von 64 Jahren gestorben. Gut möglich, dass er aus diesem Fall auch im Blick auf die Versetzungspraxis Konsequenzen gezogen hätte. Gut möglich, dass es nicht bei einem Vortrag eines Psychiaters in der Personalkonferenz des Bistums über die psychischen Folgen sexueller Gewalt geblieben wäre. Sein Nachfolger, der aus dem Bistum Münster stammende Bischof Heinrich Mussinghoff, ist ausweislich der Akten, die nach Erkenntnissen der Gutachter immer wieder „auffällige Lücken“ aufweisen, kein einziges Mal in dieser Weise persönlich auf Betroffene zugegangen.

Anlässe dafür hätte es in der zwanzigjährigen Amtszeit Mussinghoffs wie zu Zeiten seiner Vorgänger Hemmerle und Pohlschneider genug gegeben. Denn immer wieder fanden sich Geistliche, die übergriffig geworden waren, mit Wissen der Bistumsleitung an neuen Orten wieder, an denen sie neue Untaten begehen konnten. Nicht untypisch war auch, dass ein Geistlicher, der einem Strafverfahren wegen sexuellen Missbrauchs eines jugendlichen Gefangenen gegen Zahlung einer Geldbuße entgangen war, ins Ausland verschwand.

In einem Fall etwa erfuhr weder der Bischof der ausländischen Diözese, wo der Missbrauchstäter offenkundig mit Wissen der Aachener Bistumsverantwortlichen wieder als Seelsorger tätig wurde, noch der Pfarrer der Aachener Gemeinde, in welcher der Geistliche zuvor als Subsidiar tätig war, von dessen Untaten. Dabei war der Mann schon in den siebziger und achtziger Jahren straffällig geworden.

Doch zu keinem Zeitpunkt wurde gegen den Mann auch nur ein zwingend vorgeschriebenes kirchliches Strafverfahren eingeleitet. Dabei hätte Mussinghoff, ein promovierter Kirchenrechtler und vormaliger Leiter des Kirchengerichts im Bistum Münster, mehr als jedem anderen klar sein müssen, was pflichtgemäßes Handeln in Fällen wie diesen war und was nicht.