Seiteneinsteiger sollten eine Notlösung sein. Doch an vielen Schulen sind sie längst ein wichtiger Bestandteil des Kollegiums. Das zeigt eine Umfrage.

Der höchste Anteil von Seiteneinsteigern unter Lehrern unterrichtet derzeit an Haupt-, Real- und Gesamtschulen (75 Prozent) und an Förder- und Sonderschulen (74 Prozent). Das geht aus einer repräsentativen forsa-Befragung von Schulleitern im Auftrag des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) hervor. Was einst als Notlösung verkauft wurde, sei längst fester Bestandteil der Schulrealität.

Dass Seiteneinsteiger oft ohne ausreichende pädagogische Ausbildung ausgerechnet an den Schulformen zum Einsatz kämen, deren Schüler „einen erhöhten pädagogischen Bedarf mitbringen, sehen wir mit großer Sorge“, sagte der VBE-Vorsitzende Gerhard Brand bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse.

In der Grundschule, wo der Anteil der Seiteneinsteiger etwa in Berlin ebenfalls sehr hoch ist, seien zunehmend befristete Arbeitsverhältnisse zu sehen, obwohl die kontinuierliche Beziehungsarbeit gerade in den ersten Schuljahren von besonderer Bedeutung ist.

Berufserfahrene dürften nicht mit solchen Arbeitsverhältnissen abgespeist werden, außerdem werde auf diese Weise niemand für das Lehramt begeistert. 51 Prozent der befragten Schulleiter gaben an, dass die an ihrer Schule beschäftigten Seiteneinsteiger nur befristet angestellt seien. Besonders häufig betrifft das die Seiteneinsteiger an Grundschulen.

Seiteneinsteiger müssten eine mindestens sechsmonatige Vorqualifizierung durchlaufen, um grundlegende pädagogische und didaktische Grundkenntnisse erwerben zu können. Schon im Dienst befindliche Seiteneinsteiger müssten außerdem bis zur vollständigen Lehrbefähigung weitergebildet werden. Darüber hinaus müssten die Kollegen, die Seiteneinsteiger als Mentoren bei der Einarbeitung begleiten, für die zusätzliche Aufgabe zeitlich entlastet werden.

Befragt wurden 1308 Schulleitungen aller Schularten in ganz Deutschland. Die ermittelten Ergebnisse, teilt der VBE mit, könnten mit einer Fehlertoleranz von etwa drei Prozentpunkten auf die Gesamtheit der Schulleiter an allgemeinbildenden Schulen übertragen werden.