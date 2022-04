Amy Gutmann : Ihr Vater floh vor den Nazis – sie ist nun Botschafterin in Berlin

Die neue amerikanische Botschafterin in Deutschland hat ihren ersten öffentlichen Auftritt absolviert. In Berlin lobt sie die geplanten Ausgaben für die Verteidigung. „Wir klatschen Euch Beifall“, sagt Amy Gutmann.

Amy Gutmann sagt, es sei nicht bloß ein Job, der sie nach Deutschland geführt habe, es sei eine Mission. Die neue amerikanische Botschafterin in Berlin hat einen deutschen Vater, der nach dem Beginn der Nazi-Herrschaft rechtzeitig seine Heimat im fränkischen Feuchtwangen verließ und zuerst nach Indien, später nach Amerika emigrierte. Als direkter Abkömmling eines Flüchtlings habe sie nie zu träumen gewagt, dass sie einst, nach einer akademischen Laufbahn, Präsidentin der renommierten University von Pennsylvania werden und dass eines Tages gar Präsident Joe Biden anrufen würde, um sie zu fragen, ob sie in genau jenem Land Botschafterin werden wolle, aus dem ihr Vater seiner jüdischen Abstammung wegen fliehen musste.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin.

Gutmann sieht ihre diplomatische Aufgabe in Deutschland jedoch nicht allein historisch motiviert, sondern auch durch die Gegenwart bestimmt. Der Angriff des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Ukraine bewirke auch eine neue Zeit der „transatlantischen Solidarität“. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen könnten dabei „nicht wichtiger sein“. Die amerikanische Botschafterin, die ihren ersten öffentlichen Auftritt an der Freien Universität in Berlin genau ein Jahr nach jenem Tag wahrnimmt, an dem Biden sie anrief und ihr den Berliner Posten anbot, nennt als ihre erste Priorität die Festigung der internationalen Allianzen Amerikas – und dabei in ihrem Falle die Stärkung der deutsch-amerikanischen Freundschaft.

Verständnis für das Zögern

Aus amerikanischer Sicht dient dazu erstens der Ausbau der Zusammenarbeit bei Verteidigung und Sicherheit. Die Entscheidung der Bundesregierung, 100 Milliarden extra für die Ausrüstung der Bundeswehr auszugeben, sei „kühn und historisch“, lobte Gutmann: „Wir klatschen Euch Beifall“. Sie hob anschließend ausdrücklich die deutsche Entscheidung hervor, amerikanische F-35 Tarnkappenbomber anzuschaffen.

Auch für die deutsche Unterstützung der Ukraine fand sie ausschließlich Lob und Zustimmung. Die Vereinigten Staaten und Deutschland seien die beiden größten Geldgeber für die Ukraine und würden ihre Hilfen fortsetzen. Die Bereitschaft dazu sei in Berlin nicht geringer als in Washington, gab sie an. Sie sei sicher, dass der Wille vorhanden sei, „alles zu tun, was getan werden kann, um sicherzustellen, dass Putin bezwungen werden kann“. Im Blick auf das deutsche Zögern gegenüber einem Embargo für russisches Gas sagte die amerikanische Botschafterin, bei allen Sanktionen müsse darauf geachtet werden, dass sie der eigenen Nation nicht stärkeren Schaden zufügten, „als Herrn Putin“. Ein sofortiger Boykott würde Deutschland aber „mehr schaden als nützen“. Sie habe den Eindruck, es werde auch hierzulande alles getan, was möglich sei, um vom Verbrauch russischen Gases möglichst rasch unabhängig zu werden.

Von Russland zog Gutmann eine Linie nach China. Auch hier liege ein Feld amerikanisch-deutscher Zusammenarbeit, auf dem „Chinas zunehmend aggressive Außenpolitik, unfaire Handelspraktiken, Menschenrechtsverletzungen“ angesprochen werden sollten. China habe die Wahl, ob es ein Wettbewerbspartner sein wolle, der unter fairen Bedingungen agiere, oder ein Gegner „unserer Werte und Ideale“. Das Beispiel Russland habe jedenfalls gezeigt, dass ein gemeinsames und abgestimmtes Vorgehen „der beste Weg ist, auf dem die EU, Deutschland und die Vereinigten Staaten autoritären Ländern gegenübertreten können“.