Urteil zur AfD : Mit dem Grundgesetz auf Kollisionskurs

Der AfD-Ko-Vorsitzende Tino Chrupalla am Dienstag in Köln Bild: Reuters

Das ist ein guter Tag für die Demokratie, da hat Thomas Haldenwang Recht. Der Präsident des Verfassungsschutzes kann das Urteil des Verwaltungsgerichts in Köln vom Dienstagabend als volle Bestätigung seiner Linie gegenüber der AfD sehen. Das Urteil ist eine schwere Niederlage für die AfD. Es gebe „tatsächliche Anhaltspunkte“ dafür, dass die AfD eine extremistische Partei sei, urteilte das Gericht. Somit ist die Beobachtung der Partei als Verdachtsfall zulässig.

Damit hat der Verfassungsschutz sich durchgesetzt, auch wenn jetzt noch der Beschluss fehlt, diese Beobachtung auch zu vollziehen. Denn das Gericht hatte zu Beginn des vergangenen Jahres verfügt, die Beobachtung auszusetzen, bis ein Urteil über die Sache gefällt ist. Mit Rücksicht auf die Bundestagswahl wartete das Gericht damit bis heute.

Gegen die Institutionen der Verfassung

Die schriftliche Begründung des Urteils wird einiges geraderücken, was die AfD immer bewusst vernebelt hat. Ein Beispiel: ihr Volksbegriff. Bis in die Parteispitze hinein wird die Ansicht kultiviert, das Volk im Grundgesetz sei schon immer rein ethnisch definiert gewesen. Das Kölner Gericht stellt nun klar, dass die AfD dadurch mit dem Grundgesetz auf Kriegsfuß steht.

Die AfD wiederum hält jeden, der es anders sieht, für einen Verfassungsgegner. Mit allen Konsequenzen für den Blick auf Institutionen: auf den Verfassungsschutz, auf Verfassungsgerichte, auf „Altparteien“. Mit dem Kölner Urteil steht nun erst einmal fest: Damit stellt sich die AfD außerhalb der Verfassung und gegen deren Institutionen.

Ein kleiner Teilerfolg für die AfD

Der gute Tag für die Demokratie hat allerdings auch eine Schattenseite. Das Gericht hält es für falsch, dass der „Flügel“ der Partei vom Verfassungsschutz als „gesichert extremistisch“ bezeichnet worden ist. Auch die Angabe, der „Flügel“ habe 7000 Mitglieder, sei unzulässig.

Wie passt das zum Rest des Urteils? Im Grunde handelt es sich um eine Formalie. Die Beobachtung des „Flügels“ durch den Verfassungsschutz hatte eine Schwäche. Die Organisation ließ sich nur schwer eingrenzen, die Zahl der Mitglieder und Sympathisanten ließen sich nur schätzungsweise verorten. Zumal sich die Gruppe schließlich selbst auflöste.

Der Versuch, rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, indem die Beobachtung auf eine bestimmte, relativ einfach als extremistisch einzuordnende Gruppe beschränkt wurde, lief dadurch ins Leere. Das hat das Gericht nun noch einmal klargestellt. Nicht unbedingt im Sinne der AfD. Denn rückwirkend wäre es möglich gewesen, gleich die ganze Partei vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Damit kann der Verfassungsschutz gut leben.

Mehr zum Thema 1/

Was bedeutet das Urteil für die Mitglieder der Partei, die im Staatsdienst sind? Es sollte abschreckende Wirkung haben. Denn die Mitglieder, erst recht die Beamten unter ihnen, werden sich dem Vorwurf stellen müssen, die Behauptung sei falsch, sie gehörten einer verfassungstreuen Partei an, im AfD-Jargon: der einzigen verfassungstreuen Partei. Ob das Urteil zu Disziplinarverfahren führen wird, wird sich am Einzelfall entscheiden. Ein Automatismus ist es so lange nicht, wie der Verdacht gegen die AfD, der die Beobachtung begründet, nicht erwiesen ist.

Bis dahin wird es sicher noch mehrere Gerichtsurteile geben. Auf dem Weg durch die Instanzen verliert die AfD von Mal zu Mal aber an Glaubwürdigkeit. Denn zur Umkehr hat bislang noch keine Kollision der AfD mit dem Grundgesetz geführt.