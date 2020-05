Aktualisiert am

Bundesgerichtshof in Leipzig : Urteil zu tödlichen Messerstichen von Chemnitz rechtskräftig

Im August wurde ein Syrer wegen des tödlichen Angriffs auf den Deutschen Daniel H. zu neuneinhalb Jahren Haft wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Die Verteidigung ging in Revision. Die Richter verwarfen diese nun.

Gedenken an Daniel H.: Eine Platte erinnert an den Tatort in Chemnitz. Bild: dpa

Das Urteil zum tödlichen Messerangriff von Chemnitz im August 2018 ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof in Leipzig hat die Revision des Angeklagten verworfen, wie der BGH am Freitag mitteilte. Das Landgericht Chemnitz hatte 2019 einen Syrer wegen des tödlichen Angriffs auf den 35 Jahre alten Deutschen Daniel H. zu neuneinhalb Jahren Haft wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Das Landgericht Chemnitz hatte es im August vergangenen Jahres als erwiesen angesehen, dass der Angeklagte Daniel H. am 26. August 2018 am Rande eines Stadtfests erstochen hat. Es hieß in der Urteilsbegründung, daran gebe es „keinen Zweifel“. Die Verteidigung legte direkt nach dem Urteil Revision ein.

Die Verteidigung plädierte dagegen auf Freispruch aus Mangel an Beweisen. „Es war nicht aufzuklären“, sagte die Anwältin des Angeklagten. Man wisse lediglich, dass es am Tattag eine Auseinandersetzung mit vielen Beteiligten gegeben habe.

In der Folge der Messerattacke war es im vergangenen Jahr in der Stadt zu rassistisch motivierten Übergriffen gekommen, die mehr als das Verbrechen selbst auch auf internationaler Ebene ein Schlaglicht auf Chemnitz warfen. Bilder von rechten Demonstrationen, Aufmärschen von Neonazis und Fußball-Hooligans, von Übergriffen sowie dem Zeigen des Hitlergrußes in zahlreichen Fällen gingen um die Welt.

Der Streit um die Frage, ob es „Hetzjagden“ gegeben habe, wurde auf Bundesebene zur Zerreißprobe für die große Koalition aus Union und SPD – und führte letztlich dazu, dass der damalige Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, seinen Posten verlor. Im November 2018 versetzte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Maaßen dann in den einstweiligen Ruhestand, nachdem dieser laut einem Redemanuskript von teils „linksradikalen Kräften in der SPD“ gesprochen hatte.