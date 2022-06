Durchsuchung im September : Bundesjustizministerium gewinnt vor Gericht gegen Staatsanwaltschaft

Aktualisiert am

Das Bundesjustizministerium hat ein weiteres Gerichtsverfahren gegen die Staatsanwaltschaft Osnabrück gewonnen. Die Ermittler aus Niedersachsen waren kurz vor der Bundestagswahl im vergangenen Herbst in zwei SPD-geführten Ministerien in Berlin mit Durchsuchungsbeschlüssen vorstellig geworden. Das Verwaltungsgericht Osnabrück urteilte am Mittwoch, dass sich die Staatsanwaltschaft im Zuge dieser Maßnahmen auf rechtswidrige Weise öffentlich über das Ressort der damaligen Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) geäußert hat.

Die Richter befanden, die damalige Pressemitteilung der Ermittler habe den unwahren Eindruck erweckt, dass tatsächlich Räumlichkeiten des Justizministeriums durchsucht worden seien. Tatsächlich wurden die Unterlagen jedoch ausgehändigt. Zudem wurde der falsche Anschein erweckt, dass auch gegen leitende Verantwortliche des Ministeriums ermittelt wird. Als „schlicht falsch“ und „rechtswidrig“ bewertet das Gericht auch ein Zitat der Staatsanwaltschaft, das der „Spiegel“ damals veröffentlichte: „So groß ist unser Vertrauen nicht, dass wir glauben, sie würden uns alles freiwillig herausgeben.“

Die unzutreffende Unterstellung, das Justizministerium sei nicht zur Amtshilfe bereit, schädige dessen Ansehen und könne die Behörde in ihrer Funktion beeinträchtigten, urteilte das Verwaltungsgericht und entschied, dass die Staatsanwaltschaft die beanstandeten Äußerungen nicht wiederholen oder weiter verbreiten darf. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Mutmaßungen über politische Motivation

Bei den Ermittlungen der Osnabrücker Staatsanwaltschaft ging es um mögliche Versäumnisse und mutmaßliche Strafvereitelung bei der Bekämpfung von Geldwäsche durch die Zollbehörde „Financial Intelligence Unit“ (FIU), die dem Bundesfinanzministerium unterstellt ist. Das Finanzressort wurde zum Zeitpunkt der Ermittlungsmaßnahmen vom damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz geführt, wodurch sie erhebliches öffentliches Interesse auf sich zogen und im Wahlkampf zu einer Auseinandersetzung zwischen Union und SPD führten. Dabei wurde auch darauf hingewiesen, dass die Staatsanwaltschaft in Osnabrück von einem ehemaligen CDU-Kommunalpolitiker und vormaligen Büroleiter des früheren niedersächsischen Justizminister Bernd Busemann (CDU) geleitet wird. Dies führte zu Mutmaßungen über eine mögliche politische Motivation der drastischen Ermittlungsmaßnahmen kurz vor der Wahl.

Das Vorgehen der Ermittler gegen das Bundesjustizministerium wurde später durch das Landgericht Osnabrück auch als unverhältnismäßig und rechtswidrig bewertet. Die Richter entschieden, dass vor einer solchen Maßnahme zunächst ein schriftliches Herausgabeverlangen angezeigt sei. Zudem habe es keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten im Bundesjustizministerium gegeben. Mit einer Durchsuchung sei das Ministerium dem Verdacht fehlender Rechtstreue ausgesetzt worden, was dem Ansehen der Bundesrepublik schaden könne, argumentierten die Richter. Allerdings führte auch dieses Urteil zu einer Diskussion über mögliche politische Befangenheit in der Justiz, denn an dem Beschluss des Gerichts wirkte auch eine ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete aus Niedersachsen mit.