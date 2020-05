Urteil zu Quarantäne : Nicht jeder Reisende ist Corona-verdächtig

In Deutschland musste sich bisher jeder Einreisende aus dem Ausland in eine vierzehntätige Quarantäne begeben, sofern man von einigen Ausnahmen für Fernfahrer sowie andere Gruppen absieht. Auf diese Linie hatten sich die Chefs der Staatskanzleien und die Innenminister vor gut einem Monat geeinigt. Zuvor hatte das Robert-Koch-Institut erklärt, dass die bis dahin praktizierte Ausweisung von Risikoländern keinen Sinn mehr ergebe, da sich das Corona-Virus inzwischen pandemisch ausgebreitet habe.

Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht setzte die Quarantänepflicht für Rückkehrer aus allen Ländern nun außer Verzug. Die Lüneburger Richter veröffentlichten am Montagabend einen Beschluss, in dem sie dem Besitzer eines Ferienhauses in Südschweden recht gaben, der gegen die Quarantänepflicht geklagt hatte. Die Entscheidung dürfte Folgen über Niedersachsen hinaus haben. „In der Regel haben solche Urteile Strahlkraft auf alle Bundesländer“, erklärte ein Sprecher des Gesundheitsministerium in Hannover auf Anfrage. Die einzelnen Rechtsverordnungen mögen sich im Wortlaut zwar unterscheiden. Die Zielrichtung sei jedoch überall gleich.

Die Lüneburger Richter argumentieren, dass man Einreisende aus dem Ausland selbst unter Einbeziehung einer hohen Dunkelziffer gegenwärtig nicht pauschal als Ansteckungsverdächtige ansehen könne. Eine Quarantänepflicht sei daher ausgeschlossen. Dem Staat sei es jedoch unbenommen, entweder zur Ausweitung von Risikogebieten zurückkehren oder von Fall zu Fall durch die Gesundheitsämter prüfen zu lassen, ob Quarantäne verhängt wird.

Das Urteil aus Lüneburg bringt die Regierungen in ganz Deutschland in eine schwierige Lage. Nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums in Hannover sind Einreisen aus dem Ausland für das Infektionsgeschehen in Deutschland „absolut relevant“. Eine Rückkehr zur Ausweisung von Risikogebieten gilt gegenwärtig als unwahrscheinlich, da sich an der pandemischen Lage wenig geändert hat. Eine individuelle Prüfung durch die Gesundheitsämter ist indes mit der Schwierigkeit behaftet, dass diese Behörden bereits mit der Nachverfolgung der inländischen Infektionsketten ausgelastet sind.

„Dennoch wird man nicht um irgendeine Regelung herumkommen“, heißt es in Hannover mit Blick auf Einreisen aus dem Ausland. Derzeit geht man davon aus, dass es statt pauschaler Quarantäne demnächst zunächst eine telefonische Befragung geben wird. Das weitere Vorgehen soll nun mit dem Bund und den anderen Ländern aber abgestimmt werden, damit es bei einer einheitlichen Linie bleibt. In die Entscheidung sollen auch die kommunalen Spitzenverbänden einbezogen werden, die über die Kapazitäten der Gesundheitsämter Bescheid wissen.