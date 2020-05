Urteil zu EZB-Politik : Karlsruher Knall

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Und auch die Karlsruher Richter unter Federführung von Voßkuhle und dem für das Europarecht zuständigen Berichterstatter Peter Huber sind dem schon gefolgt. 2015 sah Karlsruhe sah die Gefahr einer „erheblichen Umverteilung zwischen den Mitgliedstaaten“ und damit eines Finanzausgleichs, den die europäischen Verträge so nicht vorsehen. Schon damals bauten die Karlsruher Richter dem Europäischen Gerichtshof eine Brücke. Und auch die Luxemburger Richter entschieden, die EZB handele durchaus nicht im rechtsfreien Raum.

Aber im Grunde unterliege sie keiner strengen Prüfung der Verhältnismäßigkeit; das heißt zugespitzt, die EZB setzt sich ihre Zwecke selbst. 2017 entschied Karlsruhe, gewichtige Gründe sprächen dafür, dass die dem Anleihenkaufprogramm PSPP zugrundeliegenden Beschlüsse gegen das Verbot monetärer Haushaltsfinanzierung verstoßen sowie über das Mandat der EZB für die Währungspolitik hinausgehen. Der Europäische Gerichtshof sah das Handeln dagegen vom Mandat der EZB gedeckt.

Nun lassen sich Wirtschafts- und Währungspolitik sicher nicht immer strikt trennen. Würde man aber der EZB zubilligen, nach eigenem Gutdünken Wirtschaftspolitik zu betreiben, hätte die vertraglich niedergelegte Kompetenzordnung der EU keinen Sinn. Dann bedeutete die Unabhängigkeit der EZB eine Unabhängigkeit vom Recht. Und einer solchen EZB, einer solchen EU hat Deutschland, hat der Bundestag nicht zugestimmt.

Was aber folgt daraus? Das Bundesverfassungsgericht ist schließlich weder der Hüter der EZB noch des Europäischen Gerichtshofs. Wenn aber offensichtlich die Europäischen Verträge gebrochen werden, so liegt auch ein Verstoß gegen das Grundgesetz vor. Wie das Bundesverfassungsgericht schon mehrfach angedeutet und angedroht hat: dann entfaltet solches Europarecht in Deutschland keine Wirkung.

Pflicht der EZB zur Transparenz würde geschärft

Und deutsche Staatsorgane dürfe ihre Hand dazu nicht reichen. Der Zweite Senat kann also feststellen, dass die Bundesbank sich nicht an einem Gebaren der EZB beteiligen darf, dass evident außerhalb ihrer Kompetenzen liegt, beziehungsweise, dass sie nur in bestimmten Grenzen zustimmen darf. Das wäre ein Paukenschlag, ein Knall, allerdings einer mit langem Vorlauf. Die EU sprengt das nicht. Es schärft aber die Pflicht der EZB, ihre Ziele offenzulegen und ihr Handeln unter Berücksichtigung aller bedeutsamen Gesichtspunkte, etwa die Enteignung von Sparern, genau zu begründen.

Das gilt auch in der Not – und muss sowohl in einer Finanzkrise als auch während einer Pandemie beachtet werden. Stellt das Bundesverfassungsgericht eine solche Rechtsverletzung durch die EZB und letztlich auch den Europäischen Gerichtshof fest, so bleibt das nicht ohne Verwerfungen. Die gibt es freilich in dieser grundlegenden Frage schon länger.

Andererseits stehen die Karlsruher Richter mit ihren Luxemburger Kollegen in ständigem Austausch, die Rede von den „lieben Freunden“, die auch in der mündlichen Verhandlung zu hören war, ist nicht nur ironisch gemeint. Das Kooperationsverhältnis wird im Fall eines Urteils, dass nicht mehr nur Warnungen und Leitplanken enthält, nicht beendet, sondern sogar intensiviert werden müssen.

Zwar besteht die Gefahr, dass das Bundesverfassungsgericht als eines der letzten wirklich unabhängigen Verfassungsgerichte auch eine zweifelhafte Vorbildfunktion etwa für Polen und Ungarn übernimmt. Aber diese Gefahr wirkt geringer als das womögliche ebenfalls exemplarisch wirkende Ausufern von Kompetenzen der EZB. Denn wo wird das enden? Die EZB hat nicht das Mandat, die EU in eine Schuldenunion zu führen. Es spricht alles dafür, die EU gerade in diesen Tagen zusammenzuhalten – als Rechtsgemeinschaft.