Der Angeklagte in einem Prozess um sexuelle Nötigung bei der Polizei betritt am 9. Mai 2023 den Gerichtssaal am Landgericht in Stuttgart. Bild: dpa

Nach fast drei Monaten ist im Prozess gegen den baden-württembergischen Inspekteur der Polizei das Urteil gefallen. Das Landgericht Stuttgart sprach Andreas R. am Freitag im Prozess um sexuelle Nötigung einer Kommissarin frei. Die Richter am Landgericht Stuttgart kamen in ihrem Urteil zu dem Schluss, dass der angeklagte Vorfall vor einer Kneipe „nicht aufklärbar“ sei.

Die Anklage hatte dem suspendierten Polizeiinspekteur vorgeworfen, im November 2021 eine Polizeibeamtin, die sich im Auswahlverfahren für den höheren Polizeidienst befand, zu sexuellen Handlungen genötigt und dabei die Abhängigkeit der Beamtin ausgenutzt zu haben. Die Beamtin zeigte das Verhalten an und legte als Beweis den Mitschnitt eines Videocalls vor.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den Inspekteur eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten und eine Geldauflage in Höhe von 16.000 Euro gefordert.

Mit dem Urteil endete am Freitag nach einem Dutzend Verhandlungstagen zumindest vorläufig ein Verfahren, das bis in höchste Kreise von Polizei und Politik erhebliche Wellen geschlagen hat. In dem Verfahren ging es um die Frage, ob der ranghöchste Polizist des Landes seine Machtstellung als Vorgesetzter missbrauchte, um die Kommissarin zu sexuellen Gefälligkeiten zu drängen.

Die Verteidigung hatte den Inspekteur im Prozess als Opfer dargestellt und die Polizistin als Karrieristin, die gezielt den Kontakt zu höhergestellten Männern suchte, um berufliche Vorteile zu erlangen. Die Initiative in und vor der Kneipe in Stuttgart sei von der Polizistin ausgegangen, so die Darstellung der Verteidigerin. Verteidigung und Nebenklage machten sich während des Prozesses gegenseitig in Erklärungen schwere Vorwürfe.

Seit vielen Monaten befasst sich auch ein Untersuchungsausschuss im Landtag mit sexueller Belästigung und den Beförderungspraktiken bei der Polizei. Innenminister Thomas Strobl (CDU) geriet in der Angelegenheit enorm unter Druck.

Mehr zum Thema 1/

Das Disziplinarverfahren gegen den Inspekteur, der derzeit bei vollen Bezügen vom Dienst freigestellt ist, läuft noch. Innenminister Strobl hatte bereits öffentlich verkündet, dass er sich eine Rückkehr des Inspekteurs ins Amt nur schwer vorstellen könne – unabhängig vom Ergebnis des Gerichtsprozesses.