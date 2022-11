Haft nach „NSU 2.0“-Prozess : Ein Urteil im Namen der Würde

Während der Urteilsverkündung zog der Angeklagte Alexander M. die Mundwinkel tief hinab. Seinen Oberkörper gekrümmt, die Arme die meiste Zeit verschränkt, wackelte er gelegentlich mit dem Kopf, um offenbar sein Missfallen über die Ausführungen der Vorsitzenden Richterin auszudrücken. Fast wirkte der Mann, der in mehr als 80 Fällen Politiker, Journalisten und Anwälte mit Drohungen drangsaliert und die Schreiben in Erinnerung an die rechtsextreme Terrorgruppe mit „NSU 2.0“ unterzeichnet hatte, wie ein trotziges Kind, das seine Schuld nicht eingestehen wollte.

Timo Steppat Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden.



In dem neun Monate währenden Prozess hatte M. immer wieder unterschiedliche Angaben gemacht, sich auch selbst widersprochen. Ganz am Ende zeigte er vielleicht sogar eine Form von Mitgefühl für einzelne Opfer, die Taten gestand er jedoch nicht ein.

Die Vorsitzende Richterin Corinna Distler sagte an M. gerichtet, dass es ihm gut zugestanden hätte, hier so zu handeln wie der, der er in seinen Schreiben vorgab zu sein: ein standhafter deutscher Mann. Als solcher hätte er die Taten eingestanden, so Distler. „Den Opfern hätte das geholfen.“

Lange letzte Worte des Angeklagten

Die variantenreiche Verteidigungsstrategie des 54 Jahre alten Alexander M., eines arbeitslosen IT-Technikers, den ein Gutachter während des Prozesses als sozial isoliert und hochintelligent charakterisiert hatte, konnte das Landgericht Frankfurt am Donnerstagmorgen noch einmal beobachten. Eigentlich war alles gesagt. Der Angeklagte hatte in einer der zurückliegenden Sitzungen sein Plädoyer selbst gehalten und darin Freispruch gefordert.

Die Staatsanwaltschaft hatte die vielen Straftaten, die M. zur Last gelegt wurden, aufsummiert und ein Strafmaß von siebeneinhalb Jahren beantragt. Gegen kurz vor halb zehn wollte die Richterin dem Angeklagten das sogenannte letzte Wort erteilen, aber es wurden viele Worte. „Ich hab noch 94 Seiten vorbereitet“, sagte er. „Das habe ich mir fast gedacht“, antwortete die Richterin. Immer wieder musste sie M. im Laufe des Verfahrens zurechtweisen, als er Zeugen in Verhandlungen anging, aufbrausend reagierte.

M. hielt dann ein zweites Plädoyer. Darin warf er der Polizei vor, Beweise manipuliert zu haben. Die Staatsanwaltschaft soll das Gericht unter Druck gesetzt haben, die Polizei zu entlasten. Da die Drohschreiben nicht öffentliche Daten enthielten und es Hinweise in Richtung der hessischen Polizei gab, waren umfangreiche Ermittlungen geführt worden. M. zeigte sich überzeugt, dass er gelinkt worden sei: Er habe sich in Darknet-Foren aufgehalten, die Schreiben dort nur gelesen – aber weder geschrieben noch versandt.

Gericht folgt Einwänden nicht

Keiner der Einwände fand im Urteil Berücksichtigung. Auch wenn es sich um viele, für sich genommen teilweise nicht sehr starke Indizien handele, gab es aus Sicht der Kammer „in der Gesamtschau“ keinen Zweifel an der Täterschaft von Alexander M. Die Vorsitzende Richterin Distler tauchte in der Begründung tief in die Ermittlungen und Gutachterbefragungen ein, die es während der 30 Prozesstage gab.