Urteil im Abu-Walaa-Prozess : Der Statthalter des IS

Und nicht nur das: Die beiden Islamisten, die 2016 eine Bombe vor einem Essener Sikh-Tempel zündeten, waren kurz vor ihrem Anschlag nach Hildesheim gefahren. Auch der Attentäter Anis Amri war mit allen drei Hauptangeklagten verbunden. Bei Boban S. soll er eine Weile sogar gewohnt haben; mehrmals nahm Amri am Freitagsgebet von Hasan C. teil. Auf einem Seminar in Hildesheim soll er eine halbe Stunde mit Abu Walaa allein gesprochen haben. Als der Tunesier Amri am 19. Dezember 2016 mit einem Sattelzug in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz raste, saß Abu Walaa schon in Untersuchungshaft.

Das Netzwerk als Kopfgeburt?

Die deutschen Sicherheitsbehörden sind überzeugt, dass Abu Walaa mehr war als ein Rekruteur, der ein paar junge Eiferer verführte. Er soll der ranghöchste Vertreter des IS in Deutschland gewesen sein, gleichsam der Statthalter des damaligen „Kalifen“ Abu Bakr al Bagdadi, mit direktem Kontakt in die Führungsebenen der Terrororganisation. Die Bundesanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer Ende Januar gefordert, ihn wegen der Mitgliedschaft im IS zu elfeinhalb Jahren Haft zu verurteilen. Es wäre die höchste je gegen einen Hintermann der Terrororganisation in Deutschland verhängte Strafe. Am Mittwoch will der Staatsschutzsenat in Celle sein Urteil verkünden.