Es ist eine der höchsten Strafen, die gegen einen Staatsanwalt in der Bundesrepublik je verhängt wurden: Das Frankfurter Landgericht hat am Freitag Alexander B. wegen gewerbsmäßiger Bestechlichkeit, Untreue und Steuerhinterziehung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Der Oberstaatsanwalt hat den Feststellungen der Wirtschaftsstrafkammer zufolge zwischen 2015 und 2020 rund 277.000 Euro an Schmiergeldern von dem Unternehmen eines Freundes kassiert, das Gutachten in Ermittlungsverfahren von B. erstellte. Von einem zweiten Unternehmen bekam er etwa 66.000 Euro. Dem Land Hessen ist nach Ansicht der Richter ein Schaden von 583.000 Euro entstanden für Tätigkeiten der Gutachter, die zu Unrecht berechnet wurden.

Ob die Entscheidung den größten Justizskandal Hessens beschließt, bleibt abzuwarten. Zum einen, weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Zum anderen, weil nicht abzusehen ist, wie tief das Vertrauen in die Integrität von Strafverfolgern durch den Fall erschüttert wurde. Und welche Regressforderungen auf das Land zukommen.

Der inzwischen 55 Jahre alte Alexander B. hat nach Feststellungen des Gerichts ein System etabliert, das ihm mehr als zehn Jahre illegale Nebeneinkünfte verschaffte. Zum Teil ließ er sich das Schmiergeld sogar in sein Büro bringen. Aufgrund der Verjährungsregelung konnten nur noch die Taten seit 2015 angeklagt werden. Wie B. zu Beginn des Prozesses zugab, hatte er von zwei Dienstleistungsunternehmen, die ihn bei den Ermittlungen gegen Ärzte und Apotheker unterstützten, Anteile an ihren Gewinnen verlangt. Von dem wichtigsten Partner, der Firma seines wegen Bestechung mitangeklagten Freundes, kassierte er anfangs 30, später sogar 60 Prozent.

Ein Desaster für die Justiz

Für die hessische Justiz entwickelte sich der Fall zum Desaster, offenbarte er doch, dass mit B. ausgerechnet ein Mann, der mit vermeintlich vorbildlichem Einsatz ein heikles Feld beackert hatte, kriminelle Energie entwickelt hatte. Er leitete in der hessischen Generalstaatsanwaltschaft die „Zen­tralstelle zu Bekämpfung von Vermögensstraftaten im Gesundheitswesen“. Hessen hatte diese Institution auf Betreiben von B. als eines der ersten Bundesländer geschaffen, um Betrügereien und Korruption auf diesem Milliardenmarkt auf die Spur zu kommen.

Alexander B., der seiner eigenen Darstellung nach „24/7“ erreichbar war und mitunter gleichzeitig mehr als hundert Ermittlungsverfahren führte, ließ es bei der Strafverfolgung nicht bewenden. Er hielt Vorträge, gab eine Fachzeitschrift heraus, schulte Mitarbeiter von Krankenkassen, um sie mit den Tücken und Lücken des Abrechnungssystems vertraut zu machen. Minister zeigten sich gerne mit dem Tausendsassa. Und B., nebenher noch Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, zeigte sich gerne mit ihnen.

Nun ist nach den Worten des Vorsitzenden Richters aus der Urteilsverkündung klar: B. hatte über 13 Jahre hinweg „ein System professionell installiert und aufrechterhalten“, bei dem es um nichts mehr ging als um Geld. „Er hat es mit erheblichem Aufwand betrieben und Kontrolldefizite ausgenutzt.“ Den Schaden habe die Solidargemeinschaft der Steuerzahler tragen müssen: In 54 Fällen habe der Oberstaatsanwalt Rechnungen der Unternehmen als sachlich richtig gezeichnet, obwohl er gewusst habe, dass die darin aufgeführten Leistungen rechtswidrig abgerechnet wurden.

Lange hinderte ihn niemand

Ministerium und Kollegen ließen dem Angeklagten all die Jahre völlig freie Hand. Der frühere Generalstaatsanwalt Hans-Josef Blumensatt sagte als Zeuge im Prozess vor dem Frankfurter Landgericht dazu, B. habe auf seinem Spezialgebiet als Koryphäe gegolten – was ihn offenbar sakrosankt machte. Es blieb außen vor, was gerade Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft als höchster Strafverfolgungsbehörde des Landes seit Jahrzehnten als grundlegend für die Prävention gegen Korruption predigen: das Vieraugenprinzip bei der Auftragsvergabe, die Prüfung von Abrechnungen durch eine andere Person als den Auftraggeber, regelmäßige Innenrevisionen in der Behörde. Das alles wurde grob missachtet; der Landesrechnungshof hat die Versäumnisse scharf gerügt.

Nach der Verhaftung von B. im Sommer 2020 wurde eilends nachgebessert, die Zentralstelle in Frankfurt aufgelöst und in Fulda neu aufgebaut. Dadurch soll die Justiz Vertrauen zurückgewinnen. Die Vorbehalte unter den Medizinern sind aber weiterhin hoch. Schon lange hatten ihre Interessenvertreter beklagt, sogar in einem Schreiben an den Ministerpräsidenten Boris Rhein, die Zentralstelle agiere völlig unverhältnismäßig. Deren Leiter drohe selbst bei möglichen kleineren Fehlern in den Abrechnungen mit großem Kaliber, etwa, die gesamte IT zu beschlagnahmen und damit Arztpraxen lahmzulegen.

Auf den bis zur Rechtskraft des Urteils nur suspendierten Oberstaatsanwalt, der vorläufig weiter ein reduziertes Gehalt bezieht, kommen außer einigen Jahren Gefängnis, der Entlassung, dem Verlust seines Beamtenstatus und der Altersversorgung obendrein noch gewaltige Regressforderungen durch das Land zu; die Rede ist von zwölf Millionen Euro.

In seinem Schlusswort sprach Alexander B. von „Fehlern, die er nicht mehr gutmachen“ könne. Wer allein verantwortlich sei, das sehe er, wenn er in den Spiegel schaue.