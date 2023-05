Es ist 13.30 Uhr am Mittwoch, als die schnelle Eingreiftruppe der sächsischen Justiz in den Hochsicherheitstrakt des Landgerichts Dresden eilt und sich in Reihe vor der Sicherheitsglaswand aufbaut. Die Wand trennt das Publikum von den Angeklagten und ihren Verteidigern. Eine ältere Frau im Publikum ist außer sich, weil ihr angeblich eine Sicherheitskraft zu nahe gekommen sei. Daraufhin kommt es zum Tumult. „So viele Polizisten“, ruft die Frau immer wieder und: „Werde ich jetzt verhaftet, oder kann ich einfach gehen?“ Nichts freilich wäre den Sicherheitskräften lieber, als wenn sie einfach ginge, was sie dann unter theatralischen Gesten und lautstarken Unterstützungsrufen des Publikums auch tut.

Zu dieser Zeit hat der Vorsitzende Richter Hans Schlüter-Staats bereits drei Stunden lang begründet, warum er die Angeklagte Lina E. sowie drei ebenfalls auf der Anklagebank sitzende Männer zu zum Teil langjährigen Haftstrafen verurteilt hat, und er ist noch lange nicht am Ende. Schlüter-Staats ist bekannt für ausführlichste Urteilsbegründungen; zudem scheint es ihm diesmal ein besonderes Bedürfnis zu sein, nach einhundert Prozesstagen, in denen er von den Verteidigern ständig und teilweise unflätig unterbrochen wurde, endlich mal die ungeteilte Aufmerksamkeit zu haben – wobei Letztere eben durch das Publikum gleich am Anfang dieses letzten Prozesstages auch schon wieder auf die Probe gestellt wird.

Etwa 120 Unterstützer aus der linken und linksextremen Szene sind zur Urteilsverkündung gekommen. Sie klatschen, als gegen 10.15 Uhr zunächst die drei nicht in Untersuchungshaft sitzenden Mitangeklagten in den Saal kommen. Zum Teil verstecken diese sich hinter Aktenordnern, auf denen „Free Lina“ steht. Der Satz ist zu einem Symbol der linken Szene geworden, es gibt ihn auf Jutebeuteln und T-Shirts. Als kurz darauf auch Lina E., die als Hauptangeklagte seit zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft ist, in den Saal geführt wird, stehen ihre Unterstützer auf. Sie jubeln, pfeifen und rufen in Sprechchören: „Wir sind alle 129er.“ Paragraph 129 des Strafgesetzbuchs stellt die Bildung krimineller Vereinigungen unter Strafe, und um nichts weniger geht es hier.

Jagd auf Rechtsextreme

Der Kontrast könnte kaum größer sein: Was wie ein Happening wirkt, ist das Finale eines Prozesses, in dem die Verantwortung der vier Angeklagten für mehrere gewalttätige Angriffe auf Rechtsextreme und Menschen, die sie für solche hielten, geklärt werden sollte. Spätestens im August 2018 soll sich die aus Kassel stammende heute 28 Jahre alte Studentin Lina E. einer in Leipzig gegründeten kriminellen Vereinigung angeschlossen haben, die quasi Selbstjustiz gegenüber Rechtsextremen zum Ziel hatte. Zwischen Oktober 2018 und Juni 2020 habe die Gruppe dann vor allem in Leipzig sowie im sächsischen Wurzen und im thüringischen Eisenach Jagd auf Rechtsextreme gemacht.

Bei den Angriffen waren 15 Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Am schlimmsten traf es einen Kanalarbeiter in Leipzig, der bei der Arbeit überfallen wurde, dabei einen mehrfachen Schädelbruch erlitt, bis heute eine Metallplatte im Gesicht tragen muss, weil er sonst erblinden könnte, der seine Arbeit verlor und aus Angst den Wohnort gewechselt hat. Die Täter hatten ihn spontan ausgewählt, weil er eine Mütze mit einem in der rechtsextremen Szene beliebten Kampfsportlogo trug.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten zwar nicht die einzigen Schuldigen an den Angriffen, aber in unterschiedlicher Zusammensetzung an ihnen originär beteiligt gewesen sind. Als Schlüter-Staats das erste Urteil verkündet, fünf Jahre und drei Monate Haft für Lina E., bleibt es noch vergleichsweise ruhig im Saal. Schließlich hatte die Bundesanwaltschaft acht Jahre gefordert. Als dann jedoch die Urteile der drei Mitangeklagten folgen, zwischen zwei sowie drei Jahren und drei Monaten Haft, die nur wenig unter den Forderungen der Anklage bleiben, entsteht erhebliche Unruhe im Publikum, die sich zu lautstarker Empörung auswächst.