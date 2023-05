Es ist 13.30 Uhr am Mittwoch, als die schnelle Eingreiftruppe der sächsischen Justiz in den Hochsicherheitstrakt des Landgerichts Dresden eilt und sich in Reihe vor der Sicherheitsglaswand aufbaut. Die Wand trennt das Publikum von den Angeklagten und ihren Verteidigern. Eine ältere Frau im Publikum ist außer sich, weil ihr angeblich eine Sicherheitskraft zu nahe gekommen sei. Daraufhin kommt es zum Tumult. „So viele Polizisten“, ruft die Frau immer wieder und: „Werde ich jetzt verhaftet, oder kann ich einfach gehen?“ Nichts freilich wäre den Sicherheitskräften lieber, als wenn sie einfach ginge, was sie dann unter theatralischen Gesten und lautstarken Unterstützungsrufen des Publikums auch tut.

Zu dieser Zeit hat der Vorsitzende Richter Hans Schlüter-Staats bereits drei Stunden lang begründet, warum er die Angeklagte Lina E. sowie drei ebenfalls auf der Anklagebank sitzende Männer zu zum Teil langjährigen Haftstrafen verurteilt hat, und er ist noch lange nicht am Ende. Schlüter-Staats ist bekannt für ausführlichste Urteilsbegründungen; zudem scheint es ihm diesmal ein besonderes Bedürfnis zu sein, nach einhundert Prozesstagen, in denen er von den Verteidigern ständig und teilweise unflätig unterbrochen wurde, endlich mal die ungeteilte Aufmerksamkeit zu haben – wobei Letztere eben durch das Publikum gleich am Anfang dieses letzten Prozesstages auch schon wieder auf die Probe gestellt wird.