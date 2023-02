Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen hat sich sicher gezeigt, dass die Mitgliedstaaten weiter geeint hinter der Ukraine stehen werden. Freunde, Alliierte, und Partner der Ukraine hätten von Anfang an verstanden, wie ernst die Situation ist, sagte von der Leyen am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. „Wir werden weiter geeint sein“, sagte sie.

Oliver Kühn Redakteur in der Politik.



Den Überfall Russlands auf die Ukraine nannte sie „Putins imperialistischen Plan“, der absolut inakzeptabel sei. „Putin trampelt auf dem internationalen Recht herum“, so von der Leyen. Der Westen werde niemals akzeptieren, dass Panzer in Nachbarländer geschickt werden. Man müsse alles tun, damit der Rest der Welt - besonders der sogenannte globale Süden - nicht übermäßig unter Putins Krieg leide. Sie hob allerdings hervor, dass der Westen, besonders die Europäische Union, mehr in die Verteidigung und die Rüstungsindustrie investieren müssten.

Dem stimmte die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin absolut zu. Auch ihr Land stehe hinter der Ukraine und werde diese unterstützen, „so lange es notwendig ist“. Der Krieg sei nicht nur ein Problem für Europa, sondern für die ganze Welt. Russland verletze alle Abmachungen und Regeln, die es selbst einst unterzeichnet habe. Wenn dagegen nicht vorgegangen werde, werde es in der Zukunft Nachahmer geben. Marin unterstrich, dass das Ziel ihres Landes immer noch sei, gemeinsam mit Schweden der NATO beizutreten, aber sie könne nicht beeinflussen, wie einzelne Länder abstimmten.

Der erste Tag der Sicherheitskonferenz am Freitag war geprägt von den Auftritten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Selenskyj war zu Beginn der Konferenz zu per Videoschaltung zu Gast in München - im vergangenen Jahr war er kurz vor dem russischen Überfall auf sein Land noch in Person nach München gekommen. Er fordert weitere Waffen, damit sein Land den Krieg noch in diesem Jahr gewinnen könne. Olaf Scholz wiederum appellierte an die westlichen Staaten, der Ukraine mehr Panzer zu liefern und Emmanuel Macron rief die EU dazu auf, über eine atomare Komponente der Verteidigung nachzudenken.