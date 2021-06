Bergbau in Sachsen : Der letzte Uran-Laster fährt vom Hof

In diesen Tagen verlässt der letzte Uran-Transport das Bergbaugelände in der Sächsischen Schweiz. Damit endet die Ära des Abbaus in Deutschland. Übrig bleiben Erinnerungen – und Altlasten.

Zwei Männer in weißen Schutzanzügen kriechen auf dem grün lackierten Anhänger eines Tanklastzugs umher. Jeder von ihnen hat eine Sprühflasche in der Hand. Sie dekontaminieren damit die Oberfläche des Lastwagens, befreien ihn von gefährlicher Strahlung. Kurz darauf wird der Gefahrguttransport das Betriebsgelände in Königstein in der Sächsischen Schweiz verlassen und auf einer festgelegten und von den Behörden genehmigten Route nach Südmähren in der Tschechischen Republik fahren.

Geladen hat er 20 Tonnen eines Gemischs aus Uranoxid und Wasser, das dort zu Uran-Trockenkonzentrat aufbereitet und dann an eine Firma in die Vereinigten Staaten geliefert wird. Vermutlich gehe das Uran an Atomkraftwerke, sagt Michael Paul. Aber so ganz genau wisse er das auch nicht.