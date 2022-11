Aufarbeitung der Ahrtal-Flut : „Chaosphase über Tage“

Die Überforderung endete nicht. Tage nach dem Beginn der Flutkatastrophe im Ahrtal übernahm das Land Rheinland-Pfalz die Einsatzleitung vom Kreis Ahrweiler, doch die Situation blieb offenbar chaotisch und unkoordiniert. Das geht aus Zeugenaussagen hervor, die Feuerwehrleute und Vertreter der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung (BABZ) vor dem Untersuchungsausschuss im Landtag machten.

Timo Steppat



Drei Tage nach der Flut am 14. Juli 2021 übernahm die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde (ADD) am 17. Juli die Einsatzleitung; die Arbeit war zuvor in die Räume der Akademie verlegt worden, die ihren Sitz im Kreis Ahrweiler hat. Zu diesem Zeitpunkt waren noch immer Menschen verschwunden.

Aus dem Protokoll eines Mitarbeiters der BABZ, das im Ausschuss verlesen wurde, ging hervor, dass im Krisenstab unter ADD-Leitung vieles durcheinanderlief. Es habe keine Ordnung und keine Ruhe gegeben, Gegenstände hätten in einem Durchgangszimmer rumgelegen, in dem sich die Einsatzleitung niedergelassen hatte. Außerdem habe es keine Nachrichtenzentrale der Einsatzleitung gegeben, weshalb die Mitglieder des Stabes von Nachrichten „überflutet“ worden seien.

Mangel an grundlegenden Kenntnissen

Der Autor des Protokolls, Ulf Krüger, bildet normalerweise an der BABZ Katastrophenschützer aus. Aus seiner Sicht habe die Arbeit des Stabes nicht dem entsprochen, was gelehrt werde. Ähnlich äußerte sich Alexandra Römer, die von der Branddirektion München zur Unterstützung entsandt worden war. Sie hätte das Gefühl gehabt, dass die Kollegen in Ahrweiler „nicht vorgeschult waren“, sagte sie dem Ausschuss. Es habe stellenweise an grundlegenden Kenntnissen der Befehlsstrukturen im Katastrophenschutz gemangelt.

Auch Markus Hauser von der Berufsfeuerwehr Stuttgart, der zur Unterstützung entsandt worden war, nahm die Situation noch Tage nach der eigentlichen Flut als „Durcheinander“ war. „Wir sind gewohnt, dass es eine Chaosphase von Minuten gibt. Hier war eine Chaosphase von Tagen“, sagte Hauser. Teile des Einsatzstabes seien nicht in ausreichendem Maß besetzt gewesen, sagte er. Obwohl es so nicht vorgesehen war, half der Stuttgarter in der Folge im Einsatzstab aus. Hauser wunderte sich bereits vor seiner Anreise ins Ahrtal, dass die Entscheidung in Rheinland-Pfalz offenbar mehrere Tage dauerte, ob man die Führungsunterstützung aus dem Nachbarland anfordern sollte.

Ein Hilfsangebot der Bundesakademie wurde nur teilweise angenommen. Die Behörde schlug kurz nach dem Beginn der Katastrophe ein Coaching der Einsatzleitung vor; außerdem sollten einige ihrer Dozenten, die über viel Erfahrung verfügten, Positionen in der Einsatzleitung übernehmen. Anfangs entschied sich die ADD allerdings lediglich für ein Coaching, das nur gut eineinhalb Stunden gedauert habe. Obwohl die Bundesakademie ihr Angebot weiterer Unterstützung aufrechterhielt, wurde es trotz sichtbarer Überforderung nicht in Anspruch genommen.

Nach dem Rücktritt des Innenministers von Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz (SPD), konzentriert sich die Opposition im Landtag auf die Rolle der ADD und ihres Präsidenten Linnertz. Dessen Rücktritt hatten CDU und Freie Wähler bereits vor Monaten gefordert. Für Kritik an Linnertz sorgte zuletzt, dass rund 120 Videos während der Flutkatastrophe nicht an den Untersuchungsausschuss weitergegeben worden waren. Linnertz entschuldigte sich dafür und sprach von einem „Versehen“. Auch von der Polizei gingen Hunderte Beweisstücke nicht an den Ausschuss. Das Landesinnenministerium hat eine interne Revision angekündigt.