Deutschland und Frankreich : Brauchen wir mehr Intellektuelle in der Politik?

Schriftsteller oder Politiker? Beides, antwortet der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. Bild: Reuters

In Deutschland halten sich viele Intellektuelle aus der operativen Politik heraus. Ganz anders in Frankreich. Da „halten sich Politiker für Schriftsteller“, schreibt der Finanzminister – in einem Roman.