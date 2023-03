Unterbringung von Flüchtlingen : Länder fordern Hilfe vom Bund

Stephan Weil (SPD), Malu Dreyer (SPD) und Hendrik Wüst (CDU) am Mittwoch in Berlin Bild: dpa

Die Länder fordern vom Bund deutlich mehr Unterstützung bei der Unterbringung von Geflüchteten. „In der aktuellen Situation wird deutlich, dass es eines Finanzierungsmodells bedarf, das sich verändernden Flüchtlingszahlen anpasst“, heißt es in einem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, die am Donnerstag in Berlin tagte – allerdings ohne Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Nötig sei eine „verlässliche Finanzierung“, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) nach dem Treffen. In der Vergangenheit hatte der Bund Pauschalzahlungen zugesagt, für das vergangene Jahr waren es 3,5 Milliarden Euro, für das laufende 2,75 Milliarden. Wüst sagte, sein Land gebe in diesem Jahr 3,7 Milliarden Euro für die Versorgung der Flüchtlinge aus. Für das Bundesgebiet sprach Stephan Weil (SPD), niedersächsischer Ministerpräsident und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, von Ausgaben in Höhe von 16 Milliarden Euro. Der Beitrag des Bundes sei bislang „einfach zu niedrig“, sagte Weil. Die Kommunen, die an der Belastungsgrenze seien, müssten wenigstens finanzielle Unterstützung bekommen. Er könne sich eine Verteilung in Höhe von 50/50 zwischen Bund und Ländern vorstellen, sagte Weil. Wüst zeigte Sympathien für diesen Vorschlag. Am 10. Mai treffen sich die Länderchefs mit Scholz, um weitere Vereinbarungen zu treffen.

Wüst verwies darauf, dass in den vergangenen Monaten mehr Menschen aus anderen Ländern als aus der Ukraine gekommen seien. Von den 1,2 Millionen Geflüchteten im vergangenen Jahr stammte eine Million aus der Ukraine. Nach Angaben Weils ist die Zahl der Asylbewerber seit Anfang des Jahres gegenüber dem Vorjahr bereits um 76 Prozent gestiegen. Beide Ministerpräsidenten forderten vom Bund verstärkte Anstrengungen bei der Rückführung abgelehnter Asylbewerber. „Das Grundrecht auf Asyl gilt, aber wir müssen auch in der Lage sein, mit dieser Herausforderung fertig zu werden“, sagte Weil.

Kippt die Stimmung in den Kommunen?

Bereits am Mittwoch hatten Landräte und Bürgermeister aus Sachsen in einer Videokonferenz mit Ministerpräsident Michael Kretschmer und Innenminister Armin Schuster (beide CDU) deutlich gemacht, dass die Stimmung in den Kommunen kippen könnte. Selbst die Mitte der Gesellschaft sei inzwischen kaum noch bereit, neue Asylbewerber aufzunehmen, sagte der Landrat von Nordsachsen, Kai Emanuel. „Die Leute wollen einfach keine zusätzlichen Flüchtlinge mehr haben.“

Die Kapazitäten seien erschöpft, erklärten die Teilnehmer. Gerade ländliche Gemeinden, in denen ohnehin Ärzte- und Lehrermangel herrsche, wüssten nicht mehr, wie sie neue Zuweisungen bewältigen sollten. Der Ärger über den ungebrochenen Zustrom richtet sich dabei zunehmend gegen die Bundesregierung. Es könne nicht so weitergehen, dass Berlin immer neue Aufnahmeprogramme auflege, aber die Kommunen die Folgen zu bewältigen haben. Menschen ohne Bleibeperspektive dürften gar nicht erst im Land verteilt werden, forderten die Kommunalvertreter. Diese Entwicklung frustriere nicht nur die Integrationshelfer, sondern auch Asylbewerber.

Mehr zum Thema 1/

Deutschlands Innenminister seien sich weitgehend einig, dass es so nicht mehr weitergehe, sagte Armin Schuster. „Wir brauchen dringend einen Stopp weiterer Programme und die Einstufung von Georgien und den Maghrebstaaten als sichere Herkunftsländer.“ Das könne den Druck kurzfristig mindern. Bundesregierung und Länder müssten ständig in Kontakt über Aufnahmefähigkeit und -bereitschaft bleiben, so Schuster. Die Kommunen würden das bisher sehr gut meistern, gäben aber auch die Limits vor.

Sollte der Zustrom anhalten, rechne er mit bis zu 400.000 neuen Asylbewerbern in diesem Jahr, Flüchtlinge aus der Ukraine nicht eingerechnet. Verkraftbar sei zurzeit allenfalls die Hälfte. Sollte die Bundesregierung ihren „Solokurs“ in der EU beibehalten, würden die anderen Staaten Flüchtlinge einfach weiter durchwinken, sagte Schuster. „Wenn das so bleibt, dann fordere ich konsequent Grenzkontrollen, notfalls auch mit Transitzentren, aus denen Zurückweisungen möglich wären.“