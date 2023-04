Wahl in der Türkei : Erdogan lässt auch in Deutschland kräftig Wahlkampf machen

Wenn am 14. Mai in der Türkei gewählt wird, könnte es knapp werden für Recep Tayyip Erdogan und seine islamisch-konservative AKP. Herausforderer Kemal Kilicdaroglu von der sozialdemokratischen CHP – der von einem Sechs-Parteien-Bündnis unterstützt wird – liefert sich laut Umfragen ein enges Rennen mit dem seit 20 Jahren zunächst als Ministerpräsident und seit 2014 als Präsident regierenden Erdogan. Je enger das Rennen ist, desto wichtiger sind die Stimmen der Auslandstürken. Eine sehr große türkische Auslandsgemeinde gibt es mit 1,4 Mil­lionen Wahlberechtigten in Deutschland.

Auf diese Gruppe hat Erdogan in der Vergangenheit in Wahlkampfzeiten be­sonderes Augenmerk gelegt. Immer wieder ließ er sich in Deutschland Massenveranstaltungen organisieren. Im Mai 2014 et­wa kamen 15.000 AKP-Anhänger in die Kölner Lanxess-Arena. Offizieller Anlass für den Erdogan-Auftritt war damals die Gründung der AKP-Lobbyorganisation Union Europäisch Türkischer Demokraten (UETD), die sich mittlerweile Union Internationaler Demokraten (UID) nennt. Tatsächlich handelte es sich jedoch um eine Wahlkampfveranstaltung, die Erdogan nutzte, um die Deutschtürken daran zu erinnern, dass sie in erster Linie Türken seien. Türken in Deutschland dürften sich zwar integrieren, aber nicht völlig anpassen. „Assimilation ist ein Verbrechen ge­gen die Menschlichkeit“, sagte Erdogan und wiederholte damit seine umstrittene Losung, die er schon 2008 ebenfalls in Köln ausgegeben hatte. Es ist der Kern seiner Strategie, die man als Mobilisierung durch Abgrenzung bezeichnen kann.

AKP-Lobbyorganisationen aktiv

Im aktuellen Wahlkampf füllt Erdogan hierzulande keine Hallen. Selbst wenn er es wieder wollte, er dürfte es nicht mehr. Denn mittlerweile sind Wahlkampfauftritte von Politikern aus dem Ausland in den letzten drei Monaten vor Wahlen oder Ab­stimmungen in ihren Ländern in Deutschland ohne ausdrückliche Genehmigung nicht mehr gestattet – eine Regelung, die nach dem aggressiven Wahlkampf vor dem türkischen Verfassungsreferendum 2017 von der Bundesregierung eingeführt wurde.

Gleichwohl wird auch diesmal in Deutschland wieder intensiv Wahlkampf betrieben. „Wegen der Restriktionen hat ein Strategiewechsel der AKP stattgefunden“, sagt der Türkeiforscher Burak Copur, der das Zentrum für Radikalisierungsforschung und Prävention in Essen leitet. Der Wahlkampf werde nun unter dem Radar der deutschen Öffentlichkeit geführt. Häufig finde er in Moscheen statt, im Rahmen von Fastenbrechen und Bürgerveranstaltungen, die unter anderem von AKP-Lobbyorganisationen wie der UID angeboten würden, sagt Politikwissenschaftler Copur. „Hier wird still und leise für die Fortsetzung des diktatorischen Regimes in der Türkei geworben.“

Erstmals von der deutschen Öffentlichkeit registriert wurde der Strategiewechsel, als die skandalösen Reden bekannt wurden, die der AKP-Abgeordnete Mustafa Acikgöz im Januar in einer Moschee in Neuss sowie in Köln hielt. Acikgöz forderte damals unverblümt die Vernichtung von Anhängern der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der Gülen-Bewegung. Man werde ihnen wie in der Türkei auch in Deutschland kein Lebensrecht geben, äußerte Acikgöz in der Rede, die er hernach selbst im Internet verbreitete. Später sagte der AKP-Abgeordnete in der UID-Zentrale in Köln, Präsident Recep Tayyip Erdogan sei ein „großer Führer“, der Tag und Nacht für sein Volk arbeite und dessen Wort überall auf der Welt Gewicht habe. „Für diese heilige Mission werden wir Tag und Nacht arbeiten.“

Ruhrgebiet Hochburg der Erdogan-Partei

Die von Acikgöz geposteten Redemitschnitte stehen exemplarisch dafür, welch wichtige Rolle in diesem Wahlkampf die sozialen Medien spielen. Nicht zu unterschätzen ist laut Copur aber nach wie vor auch die Wirkung der traditionellen türkischen Medien. „Durch diese weitestgehend gleichgeschalteten Medien kommt die AKP-Propaganda schon seit vielen Jahren direkt in die Wohnzimmer der Menschen, die auf diese Weise wie in einer türkischen Blase in Deutschland leben.“ Auch deshalb könne die AKP hierzulande immer noch stark mobilisieren. „Es gab einen regelrechten Run auf die Konsulate, wo man sich bis zum 2. April in die Wählerverzeichnisse eintragen lassen konnte.“ Copur rechnet deshalb damit, dass die AKP gerade in Nordrhein-Westfalen – wo etwa 500.000 Personen mit türkischem Pass leben – wieder ähnlich hohe Zustimmungswerte erzielen wird wie bei früheren Wahlen und Abstimmungen. Bei der Präsidentenwahl 2018 kam Erdogan in Köln und Münster auf rund 66, in Düsseldorf auf rund 70 und in Essen sogar auf 76,3 Prozent der Stimmen.

Das Ruhrgebiet sei deshalb eine AKP-Hochburg, weil dort „überproportional viele bildungsferne AKP-Anhänger aus der Schwarzmeerregion und aus Anatolien“ lebten. „Sie setzen hier seit jeher ihren strukturkonservativen, von nationalistisch-islamischen Erziehungsideologien geprägten Lebensstil fort“, sagt Copur. „Sie sehen sich zudem von einer fremdenfeindlichen und diskriminierenden Politik Deutschlands und der Gesellschaft umgeben, was wiederum dazu führt, dass diese Menschen sich Halt und Unterstützung bei einem vermeintlichen Heilsbringer wie Erdogan suchen.“

Ihren Auslandswahlkampf betreibt die AKP auch in Frankreich, in der Schweiz und in Österreich. Mitte März nahm der türkische Außenmister Mevlüt Cavusoglu an einem Fastenbrechen-Essen in Wien teil. Für die rund 1000 geladenen Gäste hatte Cavusoglu eine besondere Überraschung parat: Über sein Mobiltelefon schaltete er Präsident Erdogan zu, der um Unterstützung für die Parlaments- und Präsidentschaftswahl warb.