Vorschlag der HRK : Universitäten wollen jungen Wissenschaftlern das Leben erleichtern

Der noch amtierende Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) Peter-André Alt wird sein Amt vorzeitig am 31. März 2023 aufgeben. Alt übernimmt am 1. April kommenden Jahres als Vorsitzender der Geschäftsführung den Aufbau einer neuen Wissenschaftsstiftung in Berlin. Mit einem jährlichen Fördervolumen von bis zu 25 Millionen Euro und einem stark auf Spitzenforschung, Karrierewege und Internationalität ausgerichteten Programm soll sie zu einem maßgeblichen Akteur in der Wissenschaftsförderung werden.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

„Der Ent­schluss, das Amt als Präsident der Hochschulrektorenkonferenz vor dem En­de meiner zweiten und letzten Wahlperiode aufzugeben, ist mir nicht leichtgefallen“, sagte Alt am Donnerstag in Berlin nach einer Klausursitzung der HRK. Alt war im April vergangenen Jahres von der HRK für eine zweite Amtszeit bestätigt worden.

Die Mitgliedergruppe Universitäten der HRK hat Vorschläge zur Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes verabschiedet und Ergänzungen gefordert. Den Rektoren und Präsidenten sei allerdings bewusst, „dass eine Gesetzesnovellierung allein nicht genügen wird, um in einem umfassenden Sinn attraktive Beschäftigungsbedingungen sicherzustellen“, sagte die Vizepräsidentin der HRK und Sprecherin der Universitäten, die Präsidentin der Düsseldorfer Universität, Anja Steinbeck.

Es seien weitere Schritte von den Hochschulen selbst, der Politik oder den Drittmittelgebern nötig. Einig sind sich die Universitäten, dass die mit einer späten Karriereentscheidung für junge Wissenschaftler einhergehende Unsicherheit und die traditionell starke Fokussierung auf ei­ne Professur problematisch sind.

Einheitlicher Qualifizierungszeitraum

Vorgeschlagen haben die Universitäten deshalb einen einheitlichen Qualifizierungszeitraum von zehn Jahren mit einer familienpolitischen Komponente. Höchstens sechs Jahre davon dürfen für die Promotion veranschlagt werden, damit ausreichend Zeit für die Postdocphase bleibt.

Der Erstvertrag für Doktoranden „sollte mit einer Mindestlaufzeit (möglichst mindestens 3 Jahre) abgeschlossen werden“, heißt es in dem Papier. Spätestens danach „folgen planbare Karrierewege entweder auf einer Juniorprofessur (mit Tenure), einer Dauerstelle neben der Professur oder – was der weitaus häufigste Fall ist – außerhalb der Wissenschaft“. Dieser Qualifizierungszeitraum soll aber individuell flexibel und unterschiedlichen Fachkulturen entsprechend gestaltet sein.

Mehr zum Thema 1/

Die vorverlagerte Entscheidung, ob eine langfristige Beschäftigung in der Wissenschaft – auf einer Professur oder einer an­deren unbefristeten Stelle in Forschung, Lehre oder Wissenschaftsmanagement – realistisch ist, soll Wissenschaftlern in der Qualifikationsphase und Hochschulen früh­zeitiger als bisher Planungssicherheit bieten und für Generationengerechtigkeit sorgen. Eine zwingende Entfristung für al­le befristet beschäftigten Postdocs soll es nach Auffassung der Universitäten nicht geben. Die Pflicht zu einer Anschlusszu­sage würde die Zahl entsprechender Stellen „erheblich reduzieren“ und damit vielen Wissenschaftlern in der frühen Postdocphase die Chance auf eine Karriere in der Wissenschaft nehmen, befürchten die Rektoren und Präsidenten.

Am Rande der Klausurtagung wurde auch über die explodierenden Heizkosten für Universitäts- und Institutsgebäude ge­sprochen, für die es keine weiteren Bundesmittel geben wird. Außerdem bekommen die Universitäten die Folgen der Einsparungen bei den Mittlerorganisationen zu spüren: Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), die Alexander-von Humboldt-Stiftung (AvH) und das Goethe-Institut müssen drastisch sparen.

Das liegt einerseits am Haushaltsplan für 2023, den das Kabinett vergangene Woche beschlossen hat, andererseits aber auch an globalen Minderausgaben, die schon das Jahr 2022 betreffen. Wie der DAAD der F.A.Z. bestätigte, sind von den Einsparungen vor allem neue Stipendienanträge be­troffen. DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee äußerte sein Bedauern darüber, dass die institutionelle Förderung durch das Auswärtige Amt so drastisch gekürzt wird. „Wir treten weiter dafür ein, dass die Außenwissenschaftspolitik so gestärkt wird, wie es im Koalitionsvertrag mit gu­ten Gründen vorgesehen ist, also durch die Stärkung der AvH und des DAAD mit einer jährlichen institutionellen Budgetsteigerung von drei Prozent.“

Der DAAD muss laut Haushaltsplan für 2023 von seinem Grundhaushalt 4,4 Millionen Euro ab­geben. Im Vergleich zum Jahr 2021 sind das 13 Millionen weniger. Die AvH muss mit einem Rückgang des Grundhaushalts um 10,9 Prozent rechnen und das Goethe-Institut mit einem Minus von 11,5 Prozent gegenüber 2021. Auch im Bundesbildungsministerium werden die Spielräume geringer.