Gipfel der Unionsfraktion : Merz fordert Verlängerung des Sprachkita-Programms

Bei einem Kita-Gipfel der Unionsfraktion des Bundestags hat sich der Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz (CDU) am Donnerstag in Berlin dafür ausgesprochen, das Sprachkita-Programm trotz klammer Finanzlage aufrechtzuerhalten und weiterzuführen. Trotz anderslautender Absichtserklärungen im Koalitionsvertrag hatte das Familienministerium im Juli mitgeteilt, das Programm mit dem Ende des Jahres beenden zu wollen, obwohl es insgesamt positiv evaluiert wurde.

Merz berichtete bei der Gelegenheit, dass er vor zwanzig Jahren eine eigene Stiftung in Arnsberg gegründet habe, die Bildung und Ausbildung in schwierigen sozialen Verhältnissen verbessern will. Die Notwendigkeit, eine sichere Sprachfähigkeit vor Beginn der Schule und Ausbildung zu sichern, sei ihm also aus eigener Anschauung klar.

Merz: Nicht an der falschen Stelle sparen

Angesichts des Ukrainekrieges müssten die Prioritäten neu gesetzt werden. „Da wird es auch unangenehme Entscheidungen geben“, kündigte Merz an. Die Frage sei aber, welche Prioritäten gesetzt würden. „Die Schäden, die wir hier auslösen würden in den Sprachkompetenzen der Kinder, die holen uns einige Jahre später mit umso größeren Kosten doppelt, dreifach, fünffach, zehnfach wieder ein“, warnte Merz.

Wenn es nicht gelinge, alle Kinder sprachlich so zu fördern, dass sie ausbildungsfähig seien, „dann legen wir die Axt an den Sozialstaat Deutschland“, sagte Merz. „Wenn man an einer Stelle wirklich Geld ausgeben muss, dann an dieser.“ Er werde sich in der Unionsfraktion dafür einsetzen, dass das Sprachkita-Programm gerettet und weitergeführt werden könne, versicherte er. Er hoffe, dass es im Haushaltsausschuss eine fraktionsübergreifende Lösung mit den Ampelparteien gebe.

Der Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) wurde bei dem Oppositionsgipfel auch vorgeworfen, keine Kinderpolitik zu betreiben und die falschen Prioritäten zu setzen. Ausgerechnet bei der Bildung zu sparen sei der falsche Weg. Betroffene Fachkräfte für die Sprachbildung und Kita-Leiter beklagten die kurzfristige Ankündigung ohne Übergangsfrist.

Die familienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion Dorothee Bär (CSU) hob den einheitlichen Rahmen des Sprachkita-Programms hervor, der betroffenen Kindern vergleichbare Chancen biete. „Kein Kind darf verloren gehen“, sagte sie.