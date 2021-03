Transparenz im Bundestag : Der Joker im Blatt der Union

In dieser Woche hat der Bundestag das Gesetz über ein Lobbyregister beschlossen. Die Diskussion zwischen den Koalitionspartnern Union und SPD dazu währte lange und war heftig. Durchgesetzt haben sich schließlich die Sozialdemokraten. Wie sehr, das lässt sich an den Ausnahmen erkennen. Die Gewerkschaften etwa, die alten Verbündeten der SPD, fallen nicht unter dieses Register.

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Nun will es der Zufall, dass der Bundestagsbeschluss mitten hineinfällt in eine andere, noch heftiger aufbrandende Debatte, die sich gleichsam nahtlos an die alte anschließt. Jetzt geht es um Parteispenden sowie um Nebentätigkeiten und Unternehmensbeteiligungen von Abgeordneten. Die SPD dringt auf eine Neufassung des Abgeordnetengesetzes. In der Union hingegen wächst der Widerstand und wendet sich vor allem gegen die Unternehmensbeteiligungen der SPD.