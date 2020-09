Die Zukunft des Waldes : Kommen Union und Grüne auf einen Zweig?

Die deutsche Politik hat ein neues Lieblingsthema: den Wald. Wo man hinschaut, springt einem das Thema entgegen. Allein am Wochenende fanden Hunderte Veranstaltungen rund um die Deutschen Waldtage statt, eine Initiative des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Auch in der Generaldebatte zum Thema Nachhaltigkeit, die in der zweiten Wochenhälfte zum ersten Mal im Bundestag stattfand, wurde der Wald wieder und wieder thematisiert und erhitzte jedes Mal die Gemüter im Saal.

Angesichts des verheerenden Waldsterbens ist der Wald immer stärker als Sinnbild für die Nachhaltigkeit in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Nirgendwo werden die Auswirkungen des Klimawandels dem spazieren gehenden Normalbürger so deutlich wie im Wald. Eine Waldfläche so groß wie das Saarland ist in den vergangenen drei Jahren Dürren, Stürmen, Waldbränden oder Schädlingen zum Opfer gefallen. Umweltschützer schlagen Alarm, denn Wälder speichern Kohlenstoff und kühlen die Luft, indem sie Wasser über die Blätter „ausschwitzen“. Aber auch Forstwirte sind besorgt, da auf kurze Sicht durch all das Schadholz die Preise verfallen, auf lange Sicht die Erträge aber immer schmaler werden.