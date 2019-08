„Sonntagstrend“ : Union nähert sich wieder der 30-Prozent-Marke

Aktualisiert am

Gute Nachrichten für CDU und CSU am Wahlsonntag: Bundesweit gewinnen die Unionsparteien laut einer Umfrage an Zustimmung. Anders sieht es bei den Grünen aus.

CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und Ingo Senftleben, Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl in Brandenburg Bild: dpa

Kurz vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen an diesem Sonntag steuert die Union einer neuen Umfrage zufolge auf bundesweiter Ebene wieder auf die 30-Prozent-Marke zu. Im Emnid-„Sonntagstrend“ für die „Bild am Sonntag“ legten CDU und CSU im Vergleich zur Vorwoche um zwei Prozentpunkte zu und kommen nun auf 29 Prozent.

Mehr zum Thema 1/

Die Grünen verloren einen Punkt und liegen laut Erhebung bei 22 Prozent. Die SPD bleibt demnach bei 15 Prozent, die AfD steht weiter bei 14 Prozent. Linke und FDP verloren je einen Punkt und würden der Umfrage zufolge aktuell auf jeweils 7 Prozent kommen.

Die Union hatte auch in einer am Samstag veröffentlichten Forsa-Umfrage der Sender RTL und n-tv zugelegt, kam aber hier nur auf 27 Prozent. Die Grünen lagen in dieser Erhebung bei 23 Prozent.

Für den Emnid-Trend wurden nach Angaben der „Bild am Sonntag“ 1434 Menschen zwischen dem 22. und dem 28. August befragt.