CDU/CSU beenden Blockade : Weg frei für „Sondervermögen“ der Bundeswehr

Aktualisiert am

Fachpolitiker der Ampelkoalition und der Union haben in einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses offene Fragen im Zusammenhang mit einer besseren Ausstattung der Bundeswehr geklärt. Damit kann der Bundestag an diesem Freitag über das 100 Milliarden Euro schwere „Sondervermögen“ abstimmen. Die Union hatte am Mittwoch das Vorhaben zunächst verzögert. CSU-Verteidigungspolitiker Florian Hahn hatte das damit begründet, dass die Union zu wenig Zeit erhalten habe, um die Vorhaben zu prüfen, die mit dem Geld beschafft werden sollten.

Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik Folgen Ich folge





Aus Kreisen der Ampelparteien war zu hören, bei der Sitzung habe zunächst der Wirtschaftsplan nicht vorgelegen. Hahn sagte der F.A.Z. am Donnerstag, zudem sei die Überführung von Vorhaben im Wert von 15 Milliarden Euro aus dem Verteidigungshaushalt ins „Sondervermögen“ zu klären gewesen. Die erforderlichen Unterlagen seien nachgereicht und sämtliche Änderungen letztlich einvernehmlich vorgenommen worden. Bei den Vorhaben im Wert von 15 Milliarden Euro handelt es sich Fachpolitikern zufolge um Projekte, die strukturell unter das Sondervermögen fallen. Das Geld werde in den kommenden Jahren frei für kleinere Beschaffungen, darunter die von Munition.

Neben dem Verteidigungs- stimmte auch der Haushaltsausschuss des Bundestags dem Vorhaben mit den Stimmen der Ampelparteien und der Union zu. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wurde im Gesetz zum „Sondervermögen Bundeswehr“ noch ein Passus aufgenommen, nach dem die Tilgung der zugrunde liegenden Kredite spätestens am 1. Januar 2031 beginnen soll.

Mehr zum Thema 1/

Gemäß dem ebenfalls verabschiedeten Wirtschaftsplan ist „für künftige Jahre“ vorgesehen, bis zu 81,91 Milliarden Euro als Kredite aufzunehmen. Drei Milliarden seien für die Zinsen der Kredite vorgesehen. Für die Vorhaben aus dem Verteidigungsetat in Höhe von 15 Milliarden sind keine weiteren Schulden nötig.