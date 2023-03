Die Lage in den Kommunen ist durch die vielen Flüchtlinge angespannt, die Wirtschaft braucht Fachkräfte. In einem Positionspapier erklären CDU und CSU, wie das zusammengehen soll.

Die Führung der Unionsfraktion im Bundestag hat sich nach langen Debatten auf einen Kurs in der Migrationspolitik festgelegt. Sie fordert, strikt zwischen dem Asylverfahren und der Einwanderung in den Arbeitsmarkt zu trennen. Für die Anwerbung von Fachkräften soll eine neue Bundesagentur für Einwanderung („Work-and-Stay-Agentur“) geschaffen werden.

Das ist einem Positionspapier des Geschäftsführenden Fraktionsvorstands mit dem Titel „Für Humanität und Ordnung in der Asyl- und Flüchtlingspolitik“ zu entnehmen, das die Fraktion beschließen soll. Der Vorsitzende der Unionsfraktion, CDU-Chef Friedrich Merz, sagte der F.A.Z., die vorgeschlagene Agentur solle „aktiv“ um ausländische Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt werben. „Asylverfahren werden künftig klar von Einwanderungsverfahren für Fachkräfte getrennt.“ Damit unterscheide die Union sich von der Ampelkoalition, „die Asylpolitik und Arbeitsmarktpolitik systematisch miteinander vermischt“.

Mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP hatte der Bundestag im vergangenen Jahr ein sogenanntes Chancen-Aufenthaltsrecht beschlossen, das langjährig Geduldeten die Möglichkeit geben soll, ein Bleiberecht zu bekommen. Allerdings ist die Idee des „Spurwechsels“ vom Asylsystem in die Arbeitskräfteeinwanderung nicht neu. 2019 hatten Union und SPD die Beschäftigungsduldung beschlossen, die einen Wechsel unter strengeren Voraussetzungen erlaubte.

Kritik an der Bundesregierung

Merz sagte, die Bundesregierung „will offenkundig nicht wahrhaben, wie dramatisch die Lage in vielen Kommunen in Deutschland ist“. Die Union gebe mit ihrem Vorschlag „Antworten auf die drängenden Fragen in der Asyl- und Flüchtlingspolitik“. Man bekenne sich zu Deutschlands humanitärer Verantwortung für Schutzsuchende. „Zugleich schlagen wir ein Bündel an nationalen, europäischen und internationalen Maßnahmen zur Steuerung und Begrenzung von irregulärer Migration vor.“ Unter anderem soll ein Krisen- und Koordinierungsstabs im Bundeskanzleramt eingerichtet werden, um Kommunen in akuten Krisenlagen Hilfe bereitstellen zu können.

In der Ampel-Regierung hatten sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) darauf geeinigt, dass auch in einer Krisenlage das Innenministerium zuständig bleibt und nicht – wie in der Flüchtlingskrise 2015/2016 – eine Sonderzuständigkeit im Kanzleramt geschaffen werden soll.

Das CDU/CSU-Papier greift die Idee der sicheren Herkunftsländer wieder auf. Die entsprechende Einstufung der Maghreb-Staaten hatte der Bundestag zwar beschlossen, sie war aber 2019 im Bundesrat gescheitert. Auch andere Ideen sind nicht neu. So heißt es in dem Papier, dass Personen ohne Bleiberecht nicht in Deutschland bleiben könnten. Schon die Regierung unter Angela Merkel (CDU) hatte nach Wegen gesucht, die Abschiebequote zu erhöhen. Die Ampel hat im Koalitionsvertrag eine „Rückführungsoffensive“ vereinbart. Doch außer der Ernennung eines Beauftragten, der Abkommen mit den Herkunftsländern aushandeln soll, ist noch nicht viel passiert.

Zu den internationalen Maßnahmen, die die Führung der Unionsfraktion vorschlägt, gehört der effektive Schutz der EU-Außengrenzen. „Wir wollen die Europäische Grenzschutzagentur Frontex zu einer echten Grenzpolizei und Küstenwache mit hoheitlichen Befugnissen ausbauen“, heißt es in dem Papier. „Ihre personellen Kapazitäten müssen dafür deutlich aufgestockt werden.“