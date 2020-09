Union im Aufwind : „Wir wollen noch Tore machen“

Die Führung der Unionsfraktion im Bundestag erlebt am Mittwoch einen glücklichen Moment: Sie kann sich als die führende politische Kraft im aktuellen Krisenmanagement fühlen und außerdem als jene politische Vereinigung, welche das meiste Zukunftsvertrauen auf sich zieht. Die Demoskopin Renate Köcher, die als erster Gast vor den Abgeordneten der CDU/CSU referiert, hat die frohe Botschaft dabei: Die Bevölkerung schreibe in der aktuellen Corona-Pandemie fast ausschließlich den Unionsparteien „Krisenkompetenz“ zu, und auch in der Rubrik „Zukunftskompetenz“ führten CDU und CSU wieder das Parteienspektrum an (mit 29 Prozent), während die Grünen in der Kompetenzzuschreibung von 24 Prozent im vergangenen Jahr auf aktuell 16 Prozent gesunken seien.

Und in der Lagerhalle im Berliner Westhafen, deren dunkle Backsteinfassade sich die Union als Kulisse für ihre thematische Erörterung ausgesucht hat, erscheinen im Lauf des Tages auch noch zwei Symbolfiguren dieser Kompetenzzuschreibungen: Zuerst kommt die Krisenmanagerin Angela Merkel vorbei, und für den Nachmittag ist der Besuch des amerikanischen Unternehmers Elon Musk in Aussicht gestellt – jenes Mannes, der mit seinem Unternehmen nicht nur zum Innovationsmotor der Elektromobilität geworden ist, sondern der auch im Kampf gegen die Corona-Pandemie eine mögliche Zukunft in Händen hält. Im Foyer des Tagungszentrums ist er mit einem Minilabor präsent, das künftig aus DNA-Sequenzen von Viren Impfstoffe herauslesen und produzieren soll. Gelänge das, ließen sich künftige Epidemien rascher eindämmen, als es bei Covid-19 der Fall war.

Und weil der Union gerade viel Vertrauen in die Zukunft gutgeschrieben wird, beschließt der versammelte Fraktionsvorstand sogleich ein politisches Positionspapier, das allerlei Konsequenzen aus der Virus-Krise aufführt und unter anderem die Forderung enthält, es solle künftig im Bundeshaushalt – der von 2022 an wieder ausgeglichen sein müsse – nicht bloß die Quote der Investitionen ausgewiesen werden, sondern auch eine „Zukunftsquote“. In dieser neuen Quote sollten sich die Ausgaben für Bildung und Forschung, für die Förderung neuer Technologien, für Digitalisierung, Umwelt und Klimaschutz addieren, schlägt die Fraktion vor. Sie könnte damit allerdings auch manche Subventionen enthalten (etwa für Elektroautos oder Ökostrom), die in der Investitionsquote nicht ausgewiesen werden dürften.

Nicht einfach so die Zeit runterspielen

Der Unionsfraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus und sein Erster Stellvertreter Alexander Dobrindt verwenden am Anfang alle Schlagworte, die belegen sollen, dass die Politik Lehren aus der Corona-Krise ziehen und Neues und Besseres hervorbringen wolle; die entsprechenden Begriffe lauten „Digitalisierung“ oder „digitale Bildung“, „medizinische Forschung“, „neue Technologien“. Brinkhaus sagt, die CDU/CSU wolle das verbleibende Jahr bis zur Bundestagswahl nutzen: „Wir wollen die Legislaturperiode nicht einfach so runterspielen. Wir wollen noch Tore machen, wollen noch das Spiel machen.“

Ein zweites Papier, das an diesem Mittwoch von der Fraktionsführung der Union beschlossen wird, deutet schon mögliche Linien des nächsten Bundestagswahlkampfes an. Es handelt von der transatlantischen Partnerschaft und bedauert die „zunehmende Entfremdung der deutschen Bevölkerung von den USA“. Die Partnerschaft über den Atlantik hinweg unterliege „mehr denn je einem Stresstest“, heißt es darin. Das Papier hebt den Blick über die aktuelle Präsidentschaft Donald Trumps hinaus, konstatiert den Rückzug Amerikas, das nicht mehr im gleichen Maße wie früher bereit sei, sich in Europa und seiner Peripherie zu engagieren und stellt fest, Europa agiere weiterhin „zu verhalten“ in der Außen- und Sicherheitspolitik.

Dissens mit der SPD

Um die enge Verbindung zu Amerika in dieser Lage zu erhalten, sei „unsere klare politische Bereitschaft“ erforderlich, „zu dieser Partnerschaft verlässlich beizutragen“. Neben der Gründung eines deutsch-amerikanischen Jugendwerks und einem massiveren gesellschaftlichen Austausch schlägt die Unionsfraktion vor, die Europäer, voran die Deutschen, müssten „mehr in Verteidigung investieren, mehr eigene militärische Fähigkeiten aufbauen“. Es gelte das von der Nato gesteckte Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben.

Schon dieses Ziel wird vom SPD-Koalitionspartner nicht vollständig geteilt. Umso mehr gilt das für weitere Positionen, die die Union in ihrem Papier aufführt: Es sei von höchstem Interesse, dass in Deutschland weiterhin amerikanische Truppen „in strategisch relevanter Fähigkeit und Umfang“ stationiert seien; an der nuklearen Teilhabe – der möglichen Anwendung amerikanischer Atombomben durch die deutsche Luftwaffe im Verteidigungsfall – müsse „wegen unserer eigenen Sicherheit“ festgehalten werden. Außerdem müsse es eine „Selbstverständlichkeit bleiben, dass wir Ausrüstung für unsere Streitkräfte auch in den USA beschaffen“. Diese Feststellung zielte auf den Vorschlag des SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, der die Ankündigung eines Teilabzugs amerikanischer Truppen durch Trump mit der Replik quittiert hatte, dann solle Deutschland auch auf Waffenkäufe in Amerika verzichten.

Im verwaisten Fraktionssitzungssaal der Union im Reichstagsgebäude kommen unterdessen am Mittwoch die FDP-Abgeordneten zu ihrer Auftakt-Klausur zusammen. Die politischen Stoßrichtungen sind ähnlich: „mehr als nur raus aus der Krise“, lautet das FDP-Wort zum Tage; nur die demoskopischen Werte sehen gegenwärtig für die Freien Demokraten bescheidener aus.