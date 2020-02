Streit in der Union : Kramp-Karrenbauer gegen schnelle Entscheidung über Kanzlerkandidatur

CSU-Chef Söder will nun schnell den Kanzlerkandidaten der Union finden. Doch die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer bremst: „Wir wollen diesen Prozess steuern bis in den Herbst, in den Winter hinein.“

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Forderung des CSU-Vorsitzenden Markus Söder und anderer Unionspolitiker zurückgewiesen, nun schnell einen Kanzlerkandidaten zu finden. „Wir haben gesagt, wir wollen diesen Prozess steuern bis in den Herbst, in den Winter hinein“, sagte Kramp-Karrenbauer am Montagabend in der ARD. Sie habe nach dem angekündigten Verzicht auf die Kanzlerkandidatur jetzt die Freiheit, diesen Prozess zu steuern. „Und wir werden das so machen, dass die Partei auch nicht darunter leidet, und dass wir vor allen Dingen ein Gesamtpaket haben, mit dem wir in der Wahl auch gut bestehen können“, sagte sie mit Blick auf das neue Grundsatzprogramm, das nach der bisherigen Planung neben der Kanzlerkandidatur auf dem Bundesparteitag im Dezember verabschiedet werden soll. Söder hatte zuvor eine Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der Union „früher als nur im Laufe des Jahres“ gefordert.

„Bin zuerst einmal weiter im Amt“

Kramp-Karrenbauer hatte am Montag ein politisches Erdbeben in der CDU ausgelöst, als sie im Präsidium ihren Verzicht auf die Kanzlerkandidatur erklärte und nach einer Entscheidung darüber auch die Parteiführung aufgeben will. Sie widersprach der These, dass sie durch diesen Schritt geschwächt sei. „Ich bin eine Parteivorsitzende, die zuerst einmal weiter im Amt ist“, sagte Kramp-Karrenbauer. Nun würden ihr keine persönlichen Ambitionen mehr unterstellt. „Insofern macht das meine Position in der Partei stärker, und es wird am Ende des Tages auch die CDU stärker machen.“

Kramp-Karrenbauer plädierte im ZDF nochmals dafür, dass bei einer neuen Ministerpräsidentenwahl in Thüringen ein anderer Kandidat als der frühere Ministerpräsident Bodo Ramelow aufgestellt wird. „Es ist (...) an der abgewählten Regierung in Thüringen, jetzt zu überlegen, ob man zum Beispiel mit einem dritten Kandidaten für ein ganz gesichertes Wahlergebnis von vorneherein sorgen kann“, sagte die CDU-Politikerin. So könne ein Prozess in Gang gesetzt werden, an dessen Ende „relativ zügig“ eine Neuwahl in Thüringen stünde.

Auslöser war der Streit über das Verhalten der Thüringer CDU, die gemeinsam mit der AfD einen Ministerpräsidenten der FDP gewählt hatte. Die Linkspartei strebt die Wiederwahl des früheren Ministerpräsidenten Ramelow an, was die CDU ablehnt. Kramp-Karrenbauer hatte schon vergangene Woche SPD und Grüne dazu aufgefordert, einen Alternativkandidaten zu benennen.