Wer über die Bauzeiten von Brücken und Stromleitungen in Deutschland stöhnt, hat vermutlich noch keine Universitätsklinik gebaut, wie man in Niedersachsen seit einigen Jahren erfährt. Das norddeutsche Bundesland verfügt mit Göttingen und Hannover über zwei Hochschulkliniken, deren bisheriger Gebäudebestand hauptsächlich auf die Ausweitung des Bildungssystems in den Sechziger- und Siebzigerjahren zurückgeht. In beiden Städten entstanden damals die typischen Betonklötze ihrer Zeit, die inzwischen als marode gelten.

Schon die rot-grüne Landesregierung, die von 2013 bis 2017 im Amt war, hat den Neubau beider Kliniken als eines ihrer wichtigsten Projekte definiert. Der Grundgedanke war weitsichtig: Die fetten Jahre mit ihren sprudelnden Steuereinnahmen sollten für die Anlage eines Sondervermögens in Höhe von 2,1 Milliarden Euro genutzt werden, aus dem beide Bauvorhaben finanziert werden sollten. Schon damals war allerdings absehbar, dass diese Summe nicht ausreichen wird und dass die Forderung des Landesrechnungshofs nach einer Fertigstellung binnen zehn Jahren illusorisch ist. Mittlerweile haben sich die Voraussetzungen nochmals eingetrübt.